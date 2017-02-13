全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾五个月低位，因海岬型船运费骤降

路透2月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，触及逾五个月低位，因海岬型船运费下降。

整体乾散货运价指数下跌14点，或1.99%，报688点，为去年8月22日来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数骤降78点，或11.35%，至609点。海岬型船舶日均获利跌555美元，报4,808美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升1点或0.11%，报944点。日均获利升7美元，报7,563美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。