全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾五个月低位，因海岬型船运费骤降

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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路透2月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，触及逾五个月低位，因海岬型船运费下降。
整体乾散货运价指数下跌14点，或1.99%，报688点，为去年8月22日来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数骤降78点，或11.35%，至609点。海岬型船舶日均获利跌555美元，报4,808美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数升1点或0.11%，报944点。日均获利升7美元，报7,563美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数升4点，至676点；灵便型船运价指数下跌1点，报376点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。