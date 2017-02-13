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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 00:44 BJT

亚洲橡胶：2月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透2月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  2月      352.5      20      -     -
    *  3月      349.4      72     348.2       5
    *  4月      339.2     205     342.3      26 
    *  5月      335.5     247     336.2      97
    *  6月      328.5    1452     329.0     218
    *  7月    　326.0   10226     326.1     968
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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