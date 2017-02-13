亚洲橡胶：2月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 352.5 20 - - * 3月 349.4 72 348.2 5 * 4月 339.2 205 342.3 26 * 5月 335.5 247 336.2 97 * 6月 328.5 1452 329.0 218 * 7月 326.0 10226 326.1 968 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)