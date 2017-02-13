USDA报告：2月9日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月13日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 02/09/2017 02/02/2017 02/02/2017 02/11/20 16 初值 修正值 前值 小麦 307,506 682,840 618,235 385,635 燕麦 599 699 699 0 大麦 48 288 288 514 玉米 1,255,893 1,123,191 1,113,212 697,439 高粱 205,360 119,264 118,431 172,869 大豆 1,145,336 1,649,842 1,635,714 1,743,629 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 17,798,538 14,151,442 燕麦 11,995 1,799 大麦 30,831 29,702 玉米 23,270,664 13,118,448 高粱 2,864,817 4,830,719 大豆 41,588,776 36,005,524 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)