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货币新闻 | 2017年 2月 14日 星期二 01:06 BJT

USDA报告：2月9日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透2月13日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 02/09/2017    02/02/2017    02/02/2017    02/11/20
16  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       307,506       682,840       618,235       385,635
    燕麦 　        599           699           699             0
    大麦            48           288           288           514
    玉米     1,255,893     1,123,191     1,113,212       697,439
    高粱       205,360       119,264       118,431       172,869
    大豆   　1,145,336     1,649,842     1,635,714     1,743,629
 
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    17,798,538     14,151,442
    燕麦        11,995          1,799
    大麦        30,831         29,702
    玉米    23,270,664     13,118,448
    高粱     2,864,817      4,830,719
    大豆    41,588,776     36,005,524
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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