金属期市：铜价触及2015年5月来最高水准，因全球两大铜矿供应受扰

* 铜触及数月高位，成交放量

* 必和必拓称无法履行出口合同义务，因智利铜矿工人罢工

路透伦敦2月13日 - 期铜周一触及2015年5月来最高水准，在上日急升近5%后继续扩大涨幅，此前全球最大的两个铜矿出货受到干扰。

期铜在周一亚洲交易时段高见每吨6,204美元，成交量达到约8,000口，比往年同期成交量多逾一倍。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.3%，报6,106美元。

“期铜成功突破近期交投区间，因两个主要生产商供应受到干扰，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略部门主管Ole Hansen说。

“交易商将留意在每磅2.73美元和每吨6,000美元的支撑位，以及2.84美元的阻力位，”他说，“如果供应干扰持续，市场开始谈论价格会升至约每磅3美元(每吨6,615美元)”

必和必拓在智利北部的全球最大铜矿Escondida工人罢工周一进入第五日，没有短期内得到解决的迹象。之前公司和工人在薪资磋商中未能达成协议。

必和必拓周五称，Escondida经两天工人罢工造成生产停顿后，将无法履行金属出口的合同义务。

“我们预计，Escondida铜矿每月10万吨铜产量供应受到威胁，”Jefferies在报告中说，“基于工会官员的讲法，必和必拓和工会在薪资协议上的分歧严重。”

美国自由港麦克默伦铜金矿公司周五称，由于尚未与印尼政府就新的采矿许可达成协议，针对其印尼铜矿的出口禁令依然存在。

LME期锌收跌0.3%，报2,916美元，期铅收高0.8%，报2,420美元，低于稍早触及的11周高位2,458.50美元。