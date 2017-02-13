金属期市：铜价触及2015年5月来最高水准，因全球两大铜矿供应受扰

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
* 铜触及数月高位，成交放量
* 必和必拓称无法履行出口合同义务，因智利铜矿工人罢工
路透伦敦2月13日 - 期铜周一触及2015年5月来最高水准，在上日急升近5%后继续扩大涨幅，此前全球最大的两个铜矿出货受到干扰。
期铜在周一亚洲交易时段高见每吨6,204美元，成交量达到约8,000口，比往年同期成交量多逾一倍。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.3%，报6,106美元。
“期铜成功突破近期交投区间，因两个主要生产商供应受到干扰，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略部门主管Ole Hansen说。
“交易商将留意在每磅2.73美元和每吨6,000美元的支撑位，以及2.84美元的阻力位，”他说，“如果供应干扰持续，市场开始谈论价格会升至约每磅3美元(每吨6,615美元)”
必和必拓在智利北部的全球最大铜矿Escondida工人罢工周一进入第五日，没有短期内得到解决的迹象。之前公司和工人在薪资磋商中未能达成协议。
必和必拓周五称，Escondida经两天工人罢工造成生产停顿后，将无法履行金属出口的合同义务。
“我们预计，Escondida铜矿每月10万吨铜产量供应受到威胁，”Jefferies在报告中说，“基于工会官员的讲法，必和必拓和工会在薪资协议上的分歧严重。”
美国自由港麦克默伦铜金矿公司周五称，由于尚未与印尼政府就新的采矿许可达成协议，针对其印尼铜矿的出口禁令依然存在。
LME期锌收跌0.3%，报2,916美元，期铅收高0.8%，报2,420美元，低于稍早触及的11周高位2,458.50美元。
期铝收低0.2%，报1,871美元。期锡收高2.7%，报19,995美元。期镍收涨0.7%，报10,730美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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