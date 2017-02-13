芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因预期南美丰收

美国股市：开盘上涨，市场等待美联储会议纪录
路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
路透芝加哥2月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，因主要出口国巴西和阿根廷天气良好，点燃对南美丰收的预期。
巴西Abiove称，预计该国大豆产量将达到1.046亿吨，高于12月时预期的1.017亿吨，并预计巴西大豆出口量为5,870万吨。
指标CBOT-3月大豆期货在隔夜交易时段下跌，但在20日移动均线寻获支持。
豆粕期货上涨，触及近三周最高。豆油下跌，受累于原油价格走弱。
3月豆粕合约的支撑位据报在20日移动均线。
3月豆油期货在20日移动均线遇到阻力。
CBOT-3月大豆合约收跌4-3/4美分，报每蒲式耳10.54-1/4美元。
CBOT-3月豆粕期货收高1.1美元，报343.2美元。CBOT-3月豆油期货下跌0.44美分，报34.17美分。
今日CBOT大豆预估成交量为297,460口，豆粕为112,028口，豆油为120,216口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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