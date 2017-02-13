美国债市：公债收益率上涨，交易商等待叶伦在国会作证词陈述

* 叶伦周二和周三在国会就半年度货币政策作证词陈述 * 股市创新高，重压公债 * 本周将公布通胀和零售销售等经济数据 路透纽约2月13日 - 美国公债收益率周一上涨，投资者等待美国联邦 储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二和周三就半年度货币政策在国会作 证词陈述。另外，股市创纪录高位，降低对公债的需求。 投资者将密切关注叶伦在国会的讲话，从中寻求美联储下次升息时机 的线索。 在1月美国就业报告显示薪资增长令人失望后，投资者对美联储3月升 息的预期降温。 不过，“如果叶伦的讲话基调偏鹰派，肯定有理由相信美联储可能在 3月升息，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。 指标10年期公债 价格跌7/32，收益率报2.43%，高于周五 尾盘的2.41%。 根据CME Group的FedWatch工具，目前期货交易商预期3月升息几率为 18%。 美联储副主席费舍尔周六表示，在特朗普执政下美国财政政策充满巨 大的不确定性，但美联储将严守创造充分业和通胀率达到2%的目标。 周一股市创新高，日圆下跌，也重压公债。 “总体而言，风险意愿推高公债收益率，市场在本周初显示出，青睐 风险较高资产，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。 美国公债被认为是避险资产，当投资者厌恶风险时，美债受益。 Goldberg说，技术因素也影响美国公债交投，公债留守在近期的区间 内。 本周出炉的经济数据也是市场焦点所在，其中包括通胀、制造业和零 售销售等数据。 -----------------------1952 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-27/32 (-01/32) 1.206 五年期公债 99-27/32 (-04/32) 1.911 10年期公债 98-12/32 (-07/32) 2.434 30年期公债 99-11/32 (-15/32) 3.034(完) (编译 利棣儿；审校 母红)