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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 05:06 BJT

美国债市：公债收益率上涨，交易商等待叶伦在国会作证词陈述

    * 叶伦周二和周三在国会就半年度货币政策作证词陈述
    * 股市创新高，重压公债
    * 本周将公布通胀和零售销售等经济数据

    路透纽约2月13日 - 美国公债收益率周一上涨，投资者等待美国联邦
储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二和周三就半年度货币政策在国会作
证词陈述。另外，股市创纪录高位，降低对公债的需求。
    
    投资者将密切关注叶伦在国会的讲话，从中寻求美联储下次升息时机
的线索。
    
    在1月美国就业报告显示薪资增长令人失望后，投资者对美联储3月升
息的预期降温。
    
    不过，“如果叶伦的讲话基调偏鹰派，肯定有理由相信美联储可能在
3月升息，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。
    
    指标10年期公债           价格跌7/32，收益率报2.43%，高于周五
尾盘的2.41%。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，目前期货交易商预期3月升息几率为
18%。
    
    美联储副主席费舍尔周六表示，在特朗普执政下美国财政政策充满巨
大的不确定性，但美联储将严守创造充分业和通胀率达到2%的目标。            
    
    周一股市创新高，日圆下跌，也重压公债。
    
    “总体而言，风险意愿推高公债收益率，市场在本周初显示出，青睐
风险较高资产，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。
    
    美国公债被认为是避险资产，当投资者厌恶风险时，美债受益。
    
    Goldberg说，技术因素也影响美国公债交投，公债留守在近期的区间
内。
    
    本周出炉的经济数据也是市场焦点所在，其中包括通胀、制造业和零
售销售等数据。
    
    -----------------------1952 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-27/32   (-01/32)     1.206
    五年期公债                99-27/32   (-04/32)     1.911
    10年期公债                98-12/32   (-07/32)     2.434
    30年期公债              　99-11/32   (-15/32)     3.034(完)
    
　　 (编译 利棣儿；审校 母红)
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