韩国数据：1月进口价格同比急升13.2%，创逾五年来最快增速

路透首尔2月14日 - 韩国央行周二发布的数据显示，受油价飙升影响 ，韩国1月进口价格升幅创逾五年来最高，加剧通胀压力，可能为央行不 愿进一步放宽政策提供新的理据。 央行指出，1月以韩元计价的进口价格较上年同期上升13.2%，为连续 第三个月上升。 这也是2011年10月跳升14.5%以来最快增速，高于12月的同比升幅9.2 %。 进口价格急升带来通胀压力，可能驱使韩国央行不愿意进一步减息， 尽管国内经济仍然低迷，美国总统特朗普提议的保护主义政策带来不确定 性，以及韩国面临政治危机。 韩国央行将1月进口价格急升归因于燃料价格飞涨，以韩元计价的柴 油价格较上年同期跳升75.2%，汽油同比升39.5%。 1月以韩元计价的出口价格较去年同期上升7.4%，增速高于12月的6.6 %升幅。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 1月 12月 11月 10月 9月 进口物价 较上年同期(%) +13.2 +9.2 +3.6 -0.6 -7.7 较上月(%) +2.1 +4.2 +2.4 +4.4 +0.2 出口物价 较上年同期(%) +7.4 +6.6 +3.5 -1.4 -8.3 较上月(%) +1.1 +3.1 +3.8 +3.4 0.8 (完) (编译 利棣儿；审校 李军)