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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 05:19 BJT

韩国数据：1月进口价格同比急升13.2%，创逾五年来最快增速

    路透首尔2月14日 - 韩国央行周二发布的数据显示，受油价飙升影响
，韩国1月进口价格升幅创逾五年来最高，加剧通胀压力，可能为央行不
愿进一步放宽政策提供新的理据。
    
    央行指出，1月以韩元计价的进口价格较上年同期上升13.2%，为连续
第三个月上升。
    
    这也是2011年10月跳升14.5%以来最快增速，高于12月的同比升幅9.2
%。
    
    进口价格急升带来通胀压力，可能驱使韩国央行不愿意进一步减息，
尽管国内经济仍然低迷，美国总统特朗普提议的保护主义政策带来不确定
性，以及韩国面临政治危机。

    韩国央行将1月进口价格急升归因于燃料价格飞涨，以韩元计价的柴
油价格较上年同期跳升75.2%，汽油同比升39.5%。
    
    1月以韩元计价的出口价格较去年同期上升7.4%，增速高于12月的6.6
%升幅。
        
    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

                   1月    12月    11月    10月    9月     
  进口物价
    较上年同期(%)  +13.2    +9.2    +3.6    -0.6    -7.7
    较上月(%)      +2.1    +4.2    +2.4    +4.4    +0.2
  出口物价
    较上年同期(%)  +7.4    +6.6    +3.5    -1.4    -8.3
    较上月(%)      +1.1    +3.1    +3.8    +3.4     0.8
    (完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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