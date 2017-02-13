日韩经济指标预测--2月14日-2月21日****

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月13日(一) 2100 韩国出口价格 (较上年同期) 1月 +7.4% +6.3% 进口价格 (较上年同期) +13.2% +9.2% 2月14日(二) 0430 日本工业生产 12月修正值 -- +0.5% 产能利用率指数(较前月) -- +3.0% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.4% 2月15日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,266 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超2,480 2月15-22 0200 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差32 出口(较上年同期) -- +11.2% 进口(较上年同期) -- +18.6% 2月16日(四) 2300 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 正18 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.8% (较前月) -- +0.8% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +5.4% 进口(较上年同期) -- -2.6% 贸易收支(亿日圆) -- 顺差6,414 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布。 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 (完) (整理 张涛；审校 张荻)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。