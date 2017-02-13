澳新经济指标预测--2月14日-2月21日****

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月14日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 1月 -- 正11 企业信心指数 -- 正6 2月15日(三) 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +0.1% 0030 澳洲新车销售 1月 -- +0.3% 2月16日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加1.0 增加1.35 全职就业人数(万人) -- 增加0.93 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 5.8% 5.8% 0200 海外投资者持有新西兰公债比例 1月 -- 60.3% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.1% 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第四季 -- +1.5% 产出指数 -- +1.0% 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布 2月21日(二) 暂无重要经济数据公布 (完) (整理 张涛；审校 李爽)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。