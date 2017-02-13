加拿大股市：连涨五日，创下纪录新高

美国股市：开盘上涨，市场等待美联储会议纪录
路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
路透多伦多2月13日 - 加拿大主要股指周一连涨第五天，触及纪录新高，因金融股和工业股攀升，但油价下跌和金价走低，重压资源类股。
美国股市收盘触及纪录高位，指标标普500指数的市值超过20万亿美元，因投资者押注，美国总统特朗普承诺的减税计划将提振经济。
特朗普周一表示，美国将微调和加拿大的贸易关系，但没有表示将进行重大修改，这很可能是对到访的加拿大总理特鲁多表达善意。
“我认为，加拿大总理特鲁多访美的进展非常好，”Caldwell Securities投资组合经理John Kinsey说。
“我们需要美国，但美国对我们的需求程度较少。”
75%的加拿大出口是往美国，投资者担心，建议中的北美自由贸易协定(NAFTA)进行重新磋商，将可能损及加拿大经济。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高27.46点，或0.17%，报15,756.58点，触及纪录最高收位。
所有10大类股中有五大类股上涨，金融股升0.4%，工业股升0.7%。原材料股跌0.4%。(完) (编译 利棣儿；审校 陈宗琦)
路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
ESM：欧洲稳定机制 GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选