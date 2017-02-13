加拿大股市：连涨五日，创下纪录新高

路透多伦多2月13日 - 加拿大主要股指周一连涨第五天，触及纪录新高，因金融股和工业股攀升，但油价下跌和金价走低，重压资源类股。

美国股市收盘触及纪录高位，指标标普500指数的市值超过20万亿美元，因投资者押注，美国总统特朗普承诺的减税计划将提振经济。

特朗普周一表示，美国将微调和加拿大的贸易关系，但没有表示将进行重大修改，这很可能是对到访的加拿大总理特鲁多表达善意。

“我认为，加拿大总理特鲁多访美的进展非常好，”Caldwell Securities投资组合经理John Kinsey说。

“我们需要美国，但美国对我们的需求程度较少。”

75%的加拿大出口是往美国，投资者担心，建议中的北美自由贸易协定(NAFTA)进行重新磋商，将可能损及加拿大经济。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高27.46点，或0.17%，报15,756.58点，触及纪录最高收位。