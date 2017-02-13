企业并购：艾尔建同意以24.8亿美元收购瘦身药商Zeltiq Aesthetics

* 收购料于2017下半年完成

* 收购溢价14.4%

* Zeltiq周一收盘跳涨涨13.22%

路透2月13日 - 肉毒杆菌素保妥适(Botox)制造商艾尔建(Allergan)同意以24.8亿美元现金收购Zeltiq Aesthetics Inc，为美容药品的产品线增添一套系统，艾尔建称这套系统能以冷冻溶肪的方式帮助瘦身。

艾尔建表示，该公司将因Zeltiq的CoolSculpting System及艾尔建本身脸部注射产品消费者的交叉销售商机而受益。CoolSculpting System利用冷冻的方式杀死脂肪细胞。

“两种疗程的需求都相当高，这就像是锦上添花的效果，”艾尔建首席商务官Bill Meury在与投资者的通话中表示。

艾尔建同意以每股56.50美元收购Zeltiq，较周五收盘价溢价14.4%。Zeltiq周一收盘大涨13.22%，至55.93美元。

据Zeltiq网站，Zeltiq的冷冻溶肪(CoolSculpting)疗法是基于两位哈佛大学科学家的发现。他们注意到，一些吃冰棒的孩子脸上会有酒窝，发现冰棒可以消除小范围的脂肪细胞。

保险机构不负担Zeltiq冷冻溶肪治疗的花销，意味着该公司2016年逾3.5亿美元的营收大部分都要消费者自掏腰包。艾尔建称，其目标一直是所谓的“现金支付”业务。艾尔建在部分保妥适销售和其他一些美容产品上都采用这一模式。

艾尔建称，该交易料在2017年下半年完成。艾尔建估计，瘦身市场规模达40亿美元。

艾尔建股价在纽约证交所收涨0.4美元或0.16%至246.76美元。

Moelis & Co是艾尔建的财务顾问，Debevoise & Plimpton LLP则担任法律顾问。Zeltiq的财务顾问和法律顾问分别为Guggenheim Securities和Cooley LLP。(完) (编译 陈宗琦/李爽 审校 杜明霞/张荻)