金砖国家：2月13日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透2月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月13日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.57%，报935.45点。
中国股市：沪综指连四日收升创逾两个月新高，次新银行股和周期股领涨
中国汇市：人民币先抑后扬微收升，短期维持区间波动判断仍居多
香港股市：收创四个月高位，商品价格飙升带领资源股上攻
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.28%，报66,967.640点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1095/01，上日收报3.1085/92。
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南非股市：连续第三个交易日上涨，矿业公司股价随同金属价格一道走高。指标Top-40指数收盘上涨0.4%，报45,941.81点；大盘综合指数收盘上涨0.51%，报52,956.71点。
南非汇市：兰特上涨，因全球风险意愿改善
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印度股市：收盘基本持平，金融类股及电信公司Idea Cellular的跌势抵消了信息科技类股的涨势。BSE指数收盘上涨0.06%，报28,351.62点；NSE指数收盘上涨0.13%，报8,805.05点。
印度汇市：卢比兑美元收报67.015，上日收报66.8775。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.77%，报1,173.17点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘持平，报600.77点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.45%，报57.98；卢布兑欧元升值0.81%，报61.45。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。