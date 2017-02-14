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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 08:01 BJT

金砖国家：2月13日股汇市收盘纵览

路透2月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月13日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.57%，报935.45点。

中国股市：沪综指连四日收升创逾两个月新高，次新银行股和周期股领涨

中国汇市：人民币先抑后扬微收升，短期维持区间波动判断仍居多

香港股市：收创四个月高位，商品价格飙升带领资源股上攻

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.28%，报66,967.640点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1095/01，上日收报3.1085/92。

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南非股市：连续第三个交易日上涨，矿业公司股价随同金属价格一道走高。指标Top-40指数收盘上涨0.4%，报45,941.81点；大盘综合指数收盘上涨0.51%，报52,956.71点。

南非汇市：兰特上涨，因全球风险意愿改善

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印度股市：收盘基本持平，金融类股及电信公司Idea Cellular的跌势抵消了信息科技类股的涨势。BSE指数收盘上涨0.06%，报28,351.62点；NSE指数收盘上涨0.13%，报8,805.05点。

印度汇市：卢比兑美元收报67.015，上日收报66.8775。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.77%，报1,173.17点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘持平，报600.77点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.45%，报57.98；卢布兑欧元升值0.81%，报61.45。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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