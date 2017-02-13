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市场报道 | 2017年 2月 14日 星期二 07:26 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月14日-2月21日****

    以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
   
    2月13日当周
    
    2月14日(二)
    1100 美国NFIB小企业信心指数                        1月        --        98.40
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)   1月      +1.5%       +1.6%
                                        (较前月)                +0.3%       +0.2%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)             +1.1%       +1.6%
                                       (较前月)                 +0.2%       +0.1%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)         --        +1.7%
                                             (较前月)             --        +0.1%
    
    2月15日(三)
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --        393.6
                抵押贷款再融资指数                                --      1,276.4
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                     12月      +0.2%       +1.5%
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   1月      +0.3%       +0.3%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +2.4%       +2.1% 
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%       +0.2% 
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.1%       +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                            持平       +0.1%
    1330 美国纽约联储制造业指数                        2月     正7.00       正6.5
    1330 美国零售销售(较前月)                          1月      +0.1%       +0.6%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%       +0.2%
    1415 美国工业生产(较前月)                          1月       持平       +0.8%
             产能利用率                                         75.5%       75.5%
             制造业产出(较前月)                                 +0.2%       +0.2%
    1500 美国企业库存(较前月)                         12月      +0.4%       +0.7% 
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          2月         67          67
    2100 美国整体资本净流动(亿美元)                   12月        --    净流入237
         外国购买美国公债(亿美元)                                 --      净卖出2
    
    2月16日(四)
    1330 美国建筑许可年率(万户)                        1月      123.0       122.8
             建筑许可(较前月)                                     --        +1.3%
             房屋开工年率(万户)                                 122.2       122.6
             房屋开工(较前月)                                     --       +11.3%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)            2月11日当周     24.5        23.4
                 四周均值(万人)                                   --       24.425
                 续请失业金人数(万人)             2月4日当周    205.1       207.8
    1330 美国费城联储制造业指数                        2月       18.0        23.6
    
    2月17日(五)
    1500 美国领先指标(较前月)                          1月      +0.5%       +0.5%
    

    2月20日当周
    
    2月20日(一)
    1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                 12月        --        +0.2%
    
    2月21日(二)
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)        2月初值         --         55.8
                   制造业PMI                                     54.8        55.0
                   服务业PMI                                      --         55.6
    (完) (整理 张若琪 审校 张涛)
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