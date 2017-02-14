美国股市：银行股上破交易区间，后市进一步看涨

路透2月13日 - 美国金融股周一上涨，突破12月初以来的交易区间，因投资者押注共和党政府将实施有利于金融行业的政策调整。

金融股上涨1.1%，对标准普尔500指数带来最大提振。标普银行分项指数上扬1.2%，摩根大通和花旗集团领涨，分别收高1.3%和2.3%。

上市交易基金(ETF)Financial Select Sector SPDR升1.1%。该基金于11月4日至12月8日期间大涨21.6%，但随后在23美元上下波动，直到周一才自2008年2月以来首次升破24美元。

“可能一直升至25-25.5美元区间，然后进行休整，”Bolton Global Asset Management首席技术分析师Bruce Zaro称。“下一站是30美元区间，即(金融板块)崩溃之前的水平。”

标普银行分项指数在大选至12月9日期间大涨24.8%，因投资者押注特朗普执政意味着减税、放松监管以及刺激性支出，加上利率上升，都会提振银行类股。

但12月9日之后涨势暂停，直到周一该类股一直横盘整理，因为在没有证据表明特朗普竞选时的承诺会成为真正政策行动的情况下，投资者慎于投入更多资金。

上周四特朗普承诺实施“非凡的”税改计划，但没有提供细节。之后在周五，美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛称其将辞职。

宏利资产管理John Hancock Regional Bank基金的投资组合经理Lisa Welch表示，投资者可能押注塔鲁洛由一位“对银行业更友好的”监管者接任。

另外，DowBull.com总裁Marc Pado认为，美国总统与主要贸易伙伴日本和加拿大领导人的会晤情况也让投资者松了口气。他指出，经过九周的盘整，平滑异同移动平均线(MACD)和随机技术指标已回到中性水平。

“特朗普对待贸易问题是能够保持非特朗普式的客气语气的。这对与我们两个贸易伙伴之间的贸易来说是个好兆头，就是说情况不算太糟，”Pado说，并称金融类股也需要“良好技术形态的支撑。”(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰/杜明霞)