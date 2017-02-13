国际油市：3月美国页岩油产量料升至10个月新高--EIA报告

路透纽约2月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周一公布的数据显示，3月美国页岩油产量料创下五个月来最大升幅，达到去年5月以来最高水平。油价盘旋于每桶50美元上方，促使能源企业增加钻井活动。

根据EIA的钻井生产力报告，3月石油产量料增加近7.9万桶/日，至487万桶/日。这将是10月来最高月度升幅。

在西德州与新墨西哥州的二叠纪盆地，页岩油产量预计将增加逾7万桶/日，至225万桶/日，这也将是2016年1月来最大月度升幅。

EIA数据也显示，德州产地Eagle Ford产量预计将增加1.4万桶/日，至108万桶/日，为2015年12月来首次月度产量增长。

而北达科他州Bakken油田产量预估则将下降近1.8万桶/日，至97.6万桶/日，连续第五个月下滑。

EIA称，3月美国七大页岩盆地的天然气产量料将增至纪录高位491亿立方英尺/日。

这将较2月增长逾5亿立方英尺/日，为连续第三个月增长。

EIA预测3月只有一个地区的产量会出现下降，那便是Eagle Ford。该地区的产量料将减少2,500万立方英尺/日，至约56亿立方英尺/日，为2013年11月以来的最低水平。

与此同时，3月宾夕法尼亚和西维吉尼亚Marcellus地区的产量料将增长近2亿立方英尺/日，至纪录高位191亿立方英尺/日，为连续第五个月增长。