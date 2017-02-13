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市场报道 | 2017年 2月 14日 星期二 07:50 BJT

****欧洲经济指标预测--2月14日-2月21日****

    以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值
    
    2月13日当周
    
    2月14日(二)
    0700 德国国内生产总值(GDP)(经季调较前季)  第四季初值       +0.5%      +0.2%
                        (未经季调较上年同期)                   +1.7%      +1.5%
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)         1月终值       -0.6%      -0.6%
                            (较上年同期)                       +1.9%      +1.9%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  -0.8%      -0.8%
                                 (较上年同期)                  +1.9%      +1.9%
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)             1月          --      -0.1%
                                (较上年同期)                   +0.3%       持平
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 1月          --      +0.2%
                        (较上年同期)                              --       持平
    0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)      第四季初值        +0.2%     +0.3%
                            (较上年同期)                        +1.0%     +1.0%
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             1月        -0.5%     +0.5%
                            (较上年同期)                        +1.9%     +1.6%
             核心CPI(较前月)                                    -0.9%     +0.5%
                (较上年同期)                                    +1.8%     +1.6%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          -0.4%     +0.6%
                           (较上年同期)                         +2.8%     +2.5%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --      +0.6%
                          (较上年同期)                            --      +2.7%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                     1月       
                     投入物价(未经季节调整，较前月)            +1.0%      +1.8%
                         (未经季节调整，较上年同期)           +18.3%     +15.8%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)            +0.3%      +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)            +3.2%      +2.7%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)        +0.3%       持平
                             (未经季节调整，较上年同期)        +2.2%      +2.1%
    1000 德国ZEW经济景气指数                         2月      正15.0     正16.6
                    现况指数                                  正77.2     正77.3
    1000 欧元区GDP(较前季)                第四季二次初估值     +0.5%      +0.5%
                  (较上年同期)                                 +1.8%      +1.8%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                     12月       -1.5%      +1.5%
                   (较上年同期)                                +1.7%      +3.2%
    
    2月15日(三)
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)            1月     增加0.8   减少10.1
             按ILO标准计算的失业率        截至12月的三个月      4.8%       4.8%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)            +2.8%      +2.8%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)          +2.7%      +2.7%
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)       12月     顺差228    顺差259
    
    2月16日(四)
    0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   第四季         --      10.0%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               12月          --   顺差2.35
               全球贸易收支(亿欧元)                               --  顺差42.03
    
    2月17日(五)
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)           12月          --    盈余405
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --    盈余361
               直接投资/证券投资流动情况(亿欧元)                  --     流出63
    0930 英国零售销售(较前月)                        1月       +0.9%      -1.9%
                 (较上年同期)                                  +3.4%      +4.3%
             扣除能源的零售销售(较前月)                        +0.7%      -2.0%
                           (较上年同期)                        +3.9%      +4.9%
    
    2月20日当周
    
    2月20日(一)
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月          --      +0.4%
                            (较上年同期)                          --      +1.0%
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值             2月          --        正5
    1500 欧元区消费者信心指数初值                    2月          --      负4.9
    
    2月20-3月3日
    0815 瑞士工业订单(较上年同期)                 第四季          --      +6.6%
    
    2月21日(二)
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    1月终值          --      +0.3%
                                 (较上年同期)                     --      +0.8%
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     2月初值          --       53.6
                   服务业PMI                                      --       54.1
                   综合PMI                                        --       54.0
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     2月初值          --       56.4
                   服务业PMI                                      --       53.4
                   综合PMI                                        --       54.8
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)   2月初值          --       55.2
                     服务业PMI                                    --       53.7
                     综合PMI                                      --       54.4
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            1月          --      64.21
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --     362.94 (完) (整理 汪红英；审校 张荻)
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