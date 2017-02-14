企业并购：宁波继峰准备买入10%的德国Grammer股份--消息人士

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透2月13日 - 两名了解情况的消息人士周一表示，中国宁波继峰汽车零部件股份有限公司准备购入德国汽车零部件厂商Grammer的10%股份。
上述消息人士表示，宁波继峰希望与Grammer建立战略联盟关系，双方的交易最早可能周二公布。
买入10%的Grammer股份可能最多需要6,000万欧元(6,358万美元)。
未能立即联系到宁波继峰发表置评。Grammer暂时未予评论。
出售这些股份，可以帮助Grammer管理层拒绝波斯尼亚Hastor家族控制的一个投资集团的要求。该家族已持有Grammer的20%股份。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。