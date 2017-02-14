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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 08:14 BJT

企业并购：宁波继峰准备买入10%的德国Grammer股份--消息人士

路透2月13日 - 两名了解情况的消息人士周一表示，中国宁波继峰汽车零部件股份有限公司准备购入德国汽车零部件厂商Grammer的10%股份。

上述消息人士表示，宁波继峰希望与Grammer建立战略联盟关系，双方的交易最早可能周二公布。

买入10%的Grammer股份可能最多需要6,000万欧元(6,358万美元)。

未能立即联系到宁波继峰发表置评。Grammer暂时未予评论。

出售这些股份，可以帮助Grammer管理层拒绝波斯尼亚Hastor家族控制的一个投资集团的要求。该家族已持有Grammer的20%股份。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
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