《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月14日

路透2月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7585 港元) 美国股市周一收盘触及纪录高位，道琼工业指数升142.79点，或0.70%，至20,412.16点，指标标 普500指数的市值超过20万亿美元，因投资者押注，特朗普总统承诺的减税计划将提振经济。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 124.570 -0.80 12075 9.665 -0.26 中国铝业 13.440 1.66 15507 4.171 -0.93 中国移动 57.390 0.67 67770 89.052 0.45 中国人寿 15.760 3.34 107727 24.455 0.02 中石油 79.320 -0.34 12616 6.154 -0.26 中石化 80.130 0.09 14404 6.217 0.43 汇丰控股 43.280 0.72 2528786 67.158 0.39 中电信 49.100 0.25 10204 3.809 0.78 中国联通 12.260 -0.16 32788 9.512 -0.08 兖州煤业 7.650 1.73 14854 5.935 -1.90 华能国际 27.690 5.29 24474 5.371 0.39 南方航空 30.530 1.73 2293 4.737 0.37 东方航空 27.060 0.33 1908 4.199 -0.03 中芯国际 7.400 1.37 30254 1.148 -89.96 （完） (整理 梁慧仪)