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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 07:59 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月14日

    路透2月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7585
港元)
    
    美国股市周一收盘触及纪录高位，道琼工业指数升142.79点，或0.70%，至20,412.16点，指标标
普500指数的市值超过20万亿美元，因投资者押注，特朗普总统承诺的减税计划将提振经济。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              124.570     -0.80       12075       9.665       -0.26
 中国铝业                            13.440      1.66        15507       4.171       -0.93
 中国移动                            57.390      0.67        67770       89.052      0.45
 中国人寿                            15.760      3.34        107727      24.455      0.02
 中石油                              79.320      -0.34       12616       6.154       -0.26
 中石化                              80.130      0.09        14404       6.217       0.43
 汇丰控股                            43.280      0.72        2528786     67.158      0.39
 中电信                              49.100      0.25        10204       3.809       0.78
 中国联通                            12.260      -0.16       32788       9.512       -0.08
 兖州煤业                            7.650       1.73        14854       5.935       -1.90
 华能国际                            27.690      5.29        24474       5.371       0.39
 南方航空                            30.530      1.73        2293        4.737       0.37
 东方航空                            27.060      0.33        1908        4.199       -0.03
 中芯国际                            7.400       1.37        30254       1.148       -89.96
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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