《中国报摘》--中国证券报2月14日

* 头版头条:

--记者获悉，由中国商务部、国土部、住建部和国家海洋局牵头，七省市共同参与制定的第三批自贸区总体方案有望在全国两会期间发布。总体方案内容包括两大部分，一是确定七个新设自贸试验区的区域范围；二是根据七个自贸试验区所在省份的独特优势和诉求，制定各自的专项整体方案。

* 其他:

--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布报告显示，1月中国证券市场投资者信心指数为53.2，环比下降2.0%，位于50中性值以上，总体保持稳定。投资者对大盘抗跌性的信心高位微升，对国内经济政策和大盘未来走势的信心与去年12月持平，对国内经济基本面的信心略降，对国际经济金融环境的信心下降幅度较大，对股票估值和大盘反弹的信心有所回落，买入意愿趋向谨慎。

--截至2月13日，多家上市房企已发布1月销售数据。在层层加码的调控背景下，多数上市房企1月销售数据同比出现大幅增长。其中，碧桂园、龙湖地产、旭辉控股和首创置业同比增幅均超过100%。

--万家文化公告称，第一大股东与龙薇传媒对此前签署的股份转让协议作出调整，将转让给龙薇传媒的股份总数由原先的1.85亿股调整为3,200万股（占上市公司总股本的5.04%），转让总价款调整为5.29亿元。（完）