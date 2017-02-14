《汇市简讯》美元/日圆交投清淡，等待美联储叶伦证词

0008GMT * 美元/日圆亚洲开盘后在113.68-82日圆区间交投，叶伦半年度货币 政策证词前交投淡静 * 证词可能令人失望，美联储很难先于特朗普财政政策行动 * 可能了解升息意愿，但时机则未必 * 大量期权将到期 * 112.00有13.7亿美元，25-40有11.6亿美元，60-70有9.09亿美元， 113.50有11亿美元 * 114.00有25.4亿美元，114.30有2.9亿美元，115.00有14.8亿美元 * 明日亦有大量期权到期(完) (编译 王丽鑫；审校 张荻)