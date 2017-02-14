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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 08:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆交投清淡，等待美联储叶伦证词

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    * 美元/日圆亚洲开盘后在113.68-82日圆区间交投，叶伦半年度货币
政策证词前交投淡静
    * 证词可能令人失望，美联储很难先于特朗普财政政策行动
    * 可能了解升息意愿，但时机则未必
    * 大量期权将到期
    * 112.00有13.7亿美元，25-40有11.6亿美元，60-70有9.09亿美元，
113.50有11亿美元
    * 114.00有25.4亿美元，114.30有2.9亿美元，115.00有14.8亿美元
    * 明日亦有大量期权到期(完) (编译 王丽鑫；审校 张荻)
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