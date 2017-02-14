《汇市简讯》美元/日圆交投清淡，等待美联储叶伦证词

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
0008GMT * 美元/日圆亚洲开盘后在113.68-82日圆区间交投，叶伦半年度货币 政策证词前交投淡静 * 证词可能令人失望，美联储很难先于特朗普财政政策行动 * 可能了解升息意愿，但时机则未必 * 大量期权将到期 * 112.00有13.7亿美元，25-40有11.6亿美元，60-70有9.09亿美元， 113.50有11亿美元 * 114.00有25.4亿美元，114.30有2.9亿美元，115.00有14.8亿美元 * 明日亦有大量期权到期(完) (编译 王丽鑫；审校 张荻)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。