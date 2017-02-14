国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透北京2月14日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/14 0930 居民消费价格指数(CPI) 1月 工业生产者价格指数(PPI) 1月 2/17 -- 银行结售汇数据 1月 银行代客涉外收付款数据 1月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月 3/16 -- 银行结售汇数据 2月 银行代客涉外收付款数据 2月 3/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 3/23 -- 海关月度正式数据 2月 3/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 2月 3/27 0930 工业经济效益月度报告 2月 -- 中国货物和服务贸易收支 2月 -- 中国银行业对外金融资产负债 2016年四季度 3/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 2016年四季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 2016年四季度 3/31 0900 官方制造业PMI 3月 官方非制造业PMI 3月 -- 中国外债数据（正式数） 2016年12月末 4月 4/1 0945 财新制造业PMI 3月 4/6 0945 财新服务业PMI 3月 4/7 -- 官方外汇储备 3月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度 4/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 一季度 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月 5/2 0945 财新制造业PMI 4月 5/4 0945 财新服务业PMI 4月 5/7 -- 官方外汇储备 4月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月 工业生产者价格指数PPI 4月 5/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 4月 5/17 -- 银行结售汇数据 4月 银行代客涉外收付款数据 4月 5/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/23 -- 海关月度正式数据 4月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末 6月 6/1 0945 财新制造业PMI 5月 6/5 0945 财新服务业PMI 5月 6/7 -- 官方外汇储备 5月 6/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 5月 6/9 0930 居民消费价格指数CPI 5月 工业生产者价格指数PPI 5月 6/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 5月 6/16 -- 银行结售汇数据 5月 银行代客涉外收付款数据 5月 6/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/23 -- 海关月度正式数据 5月 -- 中国外汇市场交易概况数据 5月 6/27 0930 工业经济效益月度报告 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 5月 -- 中国银行业对外金融资产负债 一季度 6/29 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 一季度 6/30 0900 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 -- 中国外债数据（正式数） 3月末 7月 7/3 0945 财新制造业PMI 6月 7/5 0945 财新服务业PMI 6月 7/7 -- 官方外汇储备 6月 7/10 0930 居民消费价格指数CPI 6月 工业生产者价格指数PPI 6月 7/13 海关统计月度初步汇总数据 6月 7/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 二季度 7/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 二季度 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/20 -- 银行结售汇数据 6月 银行代客涉外收付款数据 6月 7/23 -- 海关月度正式数据 6月 7/27 0930 工业经济效益月度报告 6月 7/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 二季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 6月 7/31 0900 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 -- 中国货物和服务贸易收支 6月 8月 8/1 0945 财新制造业PMI 7月 8/3 0945 财新服务业PMI 7月 8/7 -- 官方外汇储备 7月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 二季度 8/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 7月 8/9 0930 居民消费价格指数CPI 7月 工业生产者价格指数PPI 7月 -- 金融机构直接投资流量数据 二季度 8/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 7月 8/16 -- 银行结售汇数据 7月 银行代客涉外收付款数据 7月 8/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/23 -- 海关月度正式数据 7月 8/27 0930 工业经济效益月度报告 7月 8/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 7月 8/31 0900 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 -- 中国货物和服务贸易收支 7月 9月 9/1 0945 财新制造业PMI 8月 9/5 0945 财新服务业PMI 8月 9/7 -- 官方外汇储备 8月 9/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 8月 9/9 0930 居民消费价格指数CPI 8月 工业生产者价格指数PPI 8月 9/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 8月 9/18 -- 银行结售汇数据 8月 银行代客涉外收付款数据 8月 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/22 -- 中国外汇市场交易概况数据 8月 9/23 -- 海关月度正式数据 8月 9/27 0930 工业经济效益月度报告 8月 -- 中国货物和服务贸易收支 8月 -- 中国银行业对外金融资产负债 二季度 9/28 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 二季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 二季度 9/29 -- 中国外债数据（正式数） 6月末 9/30 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 0945 财新制造业PMI 9月 10月 10/7 -- 官方外汇储备 9月 10/9 0945 财新服务业PMI 9月 10/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 9月 10/16 0930 居民消费价格指数CPI 9月 工业生产者价格指数PPI 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 三季度 -- 银行结售汇数据 9月 银行代客涉外收付款数据 9月 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 三季度 10/23 -- 海关月度正式数据 9月 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 0930 工业经济效益月度报告 9月 -- 中国外汇市场交易概况数据 9月 10/30 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 三季度 10/31 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 -- 中国货物和服务贸易收支 9月 11月 11/1 0945 财新制造业PMI 10月 11/3 0945 财新服务业PMI 10月 11/6 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/7 -- 官方外汇储备 10月 11/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 10月 11/9 0930 居民消费价格指数CPI 10月 工业生产者价格指数PPI 10月 -- 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 10月 11/16 -- 银行结售汇数据 10月 银行代客涉外收付款数据 10月 11/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/23 -- 海关月度正式数据 10月 11/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 10月 11/27 0930 工业经济效益月度报告 10月 -- 中国货物和服务贸易收支 10月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 6月末 11/30 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 12月 12/1 0945 财新制造业PMI 11月 12/5 0945 财新服务业PMI 11月 12/7 -- 官方外汇储备 11月 12/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 11月 12/18 -- 银行结售汇数据 11月 银行代客涉外收付款数据 11月 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/22 -- 中国外汇市场交易概况数据 11月 12/23 -- 海关月度正式数据 11月 12/27 -- 中国货物和服务贸易收支 11月 -- 中国银行业对外金融资产负债 三季度 12/28 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 三季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 三季度 12/29 -- 中国外债数据（正式数） 9月末 注:1. 本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. 70个大中城市住宅销售价格月度报告发布计划择期公布。 3. 1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会。 4. 自3月份起，各月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数月度报告比2 016年相应提前1天，即在当月最末一天发布。 5. 海关公布进出口贸易数据。 6. 外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完） (发稿 陈君；审校 沈燕)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。