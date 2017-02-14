《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月14日

*工商时报：

--为健全证券市场、活络台股，券商公会研议股利所得课税三方案，包括采分级分离、定额或恢复100%股利可扣抵税率。相关人士透露，目前倾向自然人股东朝与外资相同的分离课税，力挺股利分级分离课税方向。

--经济部最近悄悄将海峡两岸经济合作架构协议(ECFA)临时任务小组裁撤，成员归并入国贸局双边一组，这可能意谓两岸经贸谈判及官方往来恐无限期陷入停摆。

*经济日报：

--国发会公布最新德国Ifo经济研究院的世界经济调查(WES)，不论全球或是台湾，经济情势均有好转，国发会经济发展处处长吴明蕙更指出，受访专家〞看好〞台湾未来六个月后的经济情势。

--投资人买基金喜欢炒短线，导致基金持有周转率偏高，金管会为消除此一现象，要求投信业者改变给予银行通路〞销售奖金〞的方式，不再偏重以销售额计算奖金，将提高以客户资产规模(AUM)成长来计算业绩奖金的比重。

--近来资安事件频传，行政院资安处昨日找来各部会盘点资安人力，根据各部会提报的清查结果，专职的资安人力缺口合计多达1,000多人，未来将透过内部调整、暂时委外及约聘雇等方式因应。(完)