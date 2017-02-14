《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月14日

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
*工商时报：
--为健全证券市场、活络台股，券商公会研议股利所得课税三方案，包括采分级分离、定额或恢复100%股利可扣抵税率。相关人士透露，目前倾向自然人股东朝与外资相同的分离课税，力挺股利分级分离课税方向。
--经济部最近悄悄将海峡两岸经济合作架构协议(ECFA)临时任务小组裁撤，成员归并入国贸局双边一组，这可能意谓两岸经贸谈判及官方往来恐无限期陷入停摆。
*经济日报：
--国发会公布最新德国Ifo经济研究院的世界经济调查(WES)，不论全球或是台湾，经济情势均有好转，国发会经济发展处处长吴明蕙更指出，受访专家〞看好〞台湾未来六个月后的经济情势。
--投资人买基金喜欢炒短线，导致基金持有周转率偏高，金管会为消除此一现象，要求投信业者改变给予银行通路〞销售奖金〞的方式，不再偏重以销售额计算奖金，将提高以客户资产规模(AUM)成长来计算业绩奖金的比重。
--近来资安事件频传，行政院资安处昨日找来各部会盘点资安人力，根据各部会提报的清查结果，专职的资安人力缺口合计多达1,000多人，未来将透过内部调整、暂时委外及约聘雇等方式因应。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。