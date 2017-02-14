美国个股：沃尔玛将整合实体店和网店采购业务--消息

路透芝加哥2月13日 - 据消息人士称，沃尔玛(Wal-Mart)将首次把实体店和网店的采购业务整合到一起，这是该公司为消除重复工作而采取的一项重大举措。沃尔玛目前正在整合采购业务，以更好地应对亚马逊(Amazon.com)的竞争。

已从沃尔玛获悉这一调整的供应商向路透表示，这家全球最大零售商的实体店和网店采购团队目前是独立运作的。

沃尔玛告诉部分供应商，该公司正寻求提高自身及供应商采购程序的效率，并增强其采购团队间的合作。据供应商过去几日称，沃尔玛还希望将其实体店在获得尽可能低的价格方面的专长应用到电商业务上。这些供应商因担心破坏与沃尔玛的业务关系而不愿透露身份。

此举是沃尔玛首席执行官董明伦(Doug McMillon)及新上任的电商负责人Marc Lore为缩小与亚马逊的差距，并提高沃尔玛在美国电商领域的竞争力而采取的举措之一。Lore在沃尔玛去年收购其创建的公司Jet.com后加入沃尔玛，负责重振沃尔玛的网上业务，且已推出两日送货免费等调整。