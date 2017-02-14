永安期货：受交割因素影响，中国期指持仓下滑

本周一市场延续此前涨势，继续温和上扬。上证综指在有色、银行等板块带动下四连阳收报3216点，持续刷新本轮上涨新高。期指三个品种继续攀升，其中IF及IC涨幅略高于IH。基差方面，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17.3点、7.5点及39.2点，IC贴水幅度较之上周五略有收窄，IF及IH则小幅扩大。

主力持仓方面，虽然指数出现了持续上涨走势，但期指各品种前二十名主力持仓未有显着增加。这其中固然有交割因素影响，但资金渐趋谨慎也是主要原因之一。期指三个品种主力持仓均有回落，其中IF多空分别减仓935手和774手，净空持仓增加161手至332手；IH多空主力各自小幅减仓180手和70手，净多持仓降至569手；IC多空均减仓近200手，净空持仓小增23手至828手。(完)