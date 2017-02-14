香港个股：电视广播调高股份回购价15%同时减少回购股数，总代价维持不变

路透香港2月14日 - 香港主要电视台营运商--电视广播宣布，将调高要约购回公司股份的价格15%，由原来每股30.5港元升至35.075港元，最高回购股份数目则由1.38亿股减少至1.2亿股，要约总代价因此维持在最多42.09亿港元。

电视广播声明称，因忧虑原本要约有可能违反上市规则项下的公众持股量规定，这情况在假如所有主要股东选择保留其股份而不接受要约，而其他股东选择接受要约的情况下将会发生，但出现有关情况的机会极微。为处理该情况，公司决定减少寻求购回股份的数目，以使在要约结束时，公众人士将持有至少公司25%的股份，并维持要约原先建议的相同代价总额。因此，该变动导致每股股份要约价上升。

电视广播上周公布指，一家名为传奇影业及娱乐集团有限公司向公司发出一份函件，以知会电视广播的董事会，其正与电视广播就可能提出自愿有条件现金部分要约以收购电视广播股本中29.9%已发行股份，条件之一是电视广播此前建议的42.09亿港元回购计划遭到有关股东投票否决。

经修订后，电视广播要约购回最多1.2亿股股份，相当于公司已发行股本约27.4%。

电视广播的主要股东--由华人文化控股集团董事长兼电视广播副主席黎瑞刚、电视广播主席陈国强及台湾HTC创办人王雪红持有的Young Lion已表明不会减持。于修订要约回购完成后，Young Lion的持股比例将由现时26%升至35.81%。假设另外两名主要股东Silchester International Investors LLP和Dodge & Cox亦不接受要约，则由公众人士持有的股份比例为26.7%，高于公众持股至少25%的比例。

电视广播股份周一暂停买卖，并已申请周二恢复交易。（完）

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