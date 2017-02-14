德盛期货：利好集中兑现，大连铁矿石期货高位振荡风险剧增

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
以下内容节选自2月14日的《期货日报》：
周一，黑色期货品种继续上涨，其中，铁矿石收报712.5元/吨，上涨6.74%，创出2013年12月以来新高。笔者分析，一方面，人民币贬值促使大宗商品金融属性增强，而铁矿石对外依存度已经接近90%，其金融属性表现得更为显着，上涨幅度也是最大的；另一方面，市场对节后钢材需求较为乐观，钢厂普遍采取主动补库的行为，从而推动螺纹钢及铁矿石上涨。但是，今年供给侧结构性改革将持续推进，钢铁去产能工作进一步展开，这表明钢铁行业未来大的趋势是减量发展，对铁矿石需求的拉动作用有限。并且，铁矿石价格的持续上涨极有可能引发市场对低品矿的需求，从而引发供应过剩的风险再现。
总体而言，铁矿石价格短期快速上涨势头在很大程度上兑现了利好因素，接下来市场将评估铁矿石当前的高价位如何消化其整体供大于求的矛盾，高位振荡的风险也将随之而来。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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