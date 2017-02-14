德盛期货：利好集中兑现，大连铁矿石期货高位振荡风险剧增

周一，黑色期货品种继续上涨，其中，铁矿石收报712.5元/吨，上涨6.74%，创出2013年12月以来新高。笔者分析，一方面，人民币贬值促使大宗商品金融属性增强，而铁矿石对外依存度已经接近90%，其金融属性表现得更为显着，上涨幅度也是最大的；另一方面，市场对节后钢材需求较为乐观，钢厂普遍采取主动补库的行为，从而推动螺纹钢及铁矿石上涨。但是，今年供给侧结构性改革将持续推进，钢铁去产能工作进一步展开，这表明钢铁行业未来大的趋势是减量发展，对铁矿石需求的拉动作用有限。并且，铁矿石价格的持续上涨极有可能引发市场对低品矿的需求，从而引发供应过剩的风险再现。