中原期货：沪铜放量突破，沪钢延续上行

以下内容节选自2月14日的《期货日报》：

自去年11月28日以来，沪铜1704合约运行在高位收缩三角形整理形态之中，经过49个交易日的蓄势后，上周五夜盘跟随美精铜走出突围行情，收盘价创出37个月新高。指标上，MACD指标在0轴上再度形成金叉，期价突破布林线上轨，进入加速阶段。综合来看，后续继续上行概率较大，建议低位多单可以继续持有；没有多单的投资者，可以在49000元/吨不跌破的前提下，适度参与多单，中期阻力位在55000元/吨附近。

螺纹钢在经历15个交易日的蓄势后，本周一期价温和上攻，突破下降压力线，收盘价创出38个交易日新高。从形态上看，期价突破上升旗形整理。1705合约近期持仓量稳步放大，市场主动做多力量占据优势。MACD指标在0轴上再度形成金叉，反弹延续，上档阻力位在3550元/吨前期高点附近。操作上，低位多单可以3350元/吨做防守持有，没有持仓者可以该位做防守在回调时参与多单。(完)

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