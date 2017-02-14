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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 08:48 BJT

华泰期货：一季度郑糖处于政策真空期

以下内容节选自2月14日的《期货日报》：

　　现阶段，投资者观望情绪浓厚，郑糖主力1705合约持仓量与成交量维持在较低水平，糖价波动收窄。1月以来，1705合约从6700元/吨上涨至6950元/吨，累计涨幅约3.7%。随着进口食糖保障措施调查结果公布日期的临近，政策面热度升温，预计短期内糖价波动幅度加大。

综合而言，政府的态度比较清晰，希望糖价平稳运行、增加蔗农收入、提高种植积极性，而不希望糖价大涨导致下游企业用糖成本增加。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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