华泰期货：一季度郑糖处于政策真空期

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
以下内容节选自2月14日的《期货日报》：
现阶段，投资者观望情绪浓厚，郑糖主力1705合约持仓量与成交量维持在较低水平，糖价波动收窄。1月以来，1705合约从6700元/吨上涨至6950元/吨，累计涨幅约3.7%。随着进口食糖保障措施调查结果公布日期的临近，政策面热度升温，预计短期内糖价波动幅度加大。
综合而言，政府的态度比较清晰，希望糖价平稳运行、增加蔗农收入、提高种植积极性，而不希望糖价大涨导致下游企业用糖成本增加。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。