《香港报摘》--经济日报2月14日

**头版头条**

--中外资金齐涌港，连续四日追买中资金融股，刺激国指昨跃升至逾14个月高位。投资界认为，在人民币贬值、港股息率高及估值偏低三大因素下，资金南下只是长周期开始，全年料有1,500亿至2,000亿元人民币资金停泊香港。

**其他**

--原定今日上市的创业板新股浩柏国际（新上市编号8431），因应监管机构作出查询，决定押后上市。投行消息指，由于监管机构出手整顿创业板乱象，不单已递交上市申请的创业板新股暂缓上市程序，连未递交上市申请的企业亦考虑延迟入表，以进一步观察监管机构取态。

--本港零售业见底回暖，普拉达（Prada）指其下半财年港澳销售萎缩水平，较往年减少。截至今年1月底财年，公司录得收益31.8亿欧元，按固定滙率计按年跌9%，其中直营店零售收益按年跌13%，至26.4亿欧元。（完）

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