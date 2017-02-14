《香港报摘》--经济日报2月14日

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
**头版头条**
--中外资金齐涌港，连续四日追买中资金融股，刺激国指昨跃升至逾14个月高位。投资界认为，在人民币贬值、港股息率高及估值偏低三大因素下，资金南下只是长周期开始，全年料有1,500亿至2,000亿元人民币资金停泊香港。
**其他**
--原定今日上市的创业板新股浩柏国际（新上市编号8431），因应监管机构作出查询，决定押后上市。投行消息指，由于监管机构出手整顿创业板乱象，不单已递交上市申请的创业板新股暂缓上市程序，连未递交上市申请的企业亦考虑延迟入表，以进一步观察监管机构取态。
--本港零售业见底回暖，普拉达（Prada）指其下半财年港澳销售萎缩水平，较往年减少。截至今年1月底财年，公司录得收益31.8亿欧元，按固定滙率计按年跌9%，其中直营店零售收益按年跌13%，至26.4亿欧元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。