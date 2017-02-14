国海良时中期：大连豆粕期关注短期转势信号

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
以下内容节选自2月14日的《期货日报》：
节后恢复交易以来，国内豆粕持续上行，目前再度上行至3000元/吨重要关口。一方面，受益于美豆在强劲出口数据带动下的上涨；另一方面，节后资金回流，尤其是黑色、有色等人气品种强势拉高，带动了国内外市场的交易气氛偏于乐观。笔者认为，如果说节前2750元/吨的豆粕具备一定的价值投资机会，那么当前迅速攀升至3000元/吨的豆粕，则更多需要提防价格回落风险。
若出口销售数据出现走弱迹象，美豆将大概率回调，从而施压我国油粕价格。就国内豆粕市场而言，虽然4月天津临港地区的产能缺失，预计对短期现货市场形成支撑，但由于供应充足，需求端在季节性淡季仍需时间恢复。因此，粕类要密切关注短期转势信号，多头及时止盈。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
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