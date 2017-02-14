国海良时中期：大连豆粕期关注短期转势信号

节后恢复交易以来，国内豆粕持续上行，目前再度上行至3000元/吨重要关口。一方面，受益于美豆在强劲出口数据带动下的上涨；另一方面，节后资金回流，尤其是黑色、有色等人气品种强势拉高，带动了国内外市场的交易气氛偏于乐观。笔者认为，如果说节前2750元/吨的豆粕具备一定的价值投资机会，那么当前迅速攀升至3000元/吨的豆粕，则更多需要提防价格回落风险。