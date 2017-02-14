中港个股：东方证券拟非公开发行A股募资至多120亿元，A股股票今日复牌

路透上海2月14日 - 中国大型券商--东方证券周一晚公告称， 拟向不超过10名特定对象非公开发行A股股票，数量不超过8亿股，预计募资至多120亿元人民币，全部用于增加公司资本金，扩大业务规模。

根据预案，此次定增价格不低于13.74元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。其中申能集团拟以现金认购不低于2亿股且不超过2.3亿股。以认购上限测算，发行完成后持股比例将从24.74%增至25.19%，仍为公司第一大股东。

同时，上海海烟投资拟以现金认购不超过1.2亿股(且不超过18亿元)，上海报业集团拟以现金认购不超过5,000万股(且不超过7.5亿元)，三大股东拟合计认购比例不超过50%，其余发行对象尚未确定。

本次募集资金主要用于支持经纪及证券金融业务发展、投入证券销售及交易业务发展、提升投资管理服务能力、加大创新业务投入、推进公司集团化发展战略等。

东方证券称，近两年，同行公司纷纷通过再融资进一步提升净资本水平，导致公司的行业竞争地位受到更为严峻的挑战。为此公司拟通过此次定增增强资本实力，从而缓解净资本瓶颈、提升综合竞争力、拓展创新业务并抵御经营风险。

本次非公开发行尚需股东大会审议通过及中国证监会的核准。公司A股股票今起复牌，停牌前报收15.15元，过去一个月累计下跌2.95%。（完）

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