中港个股：东方证券拟非公开发行A股募资至多120亿元，A股股票今日复牌

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透上海2月14日 - 中国大型券商--东方证券周一晚公告称， 拟向不超过10名特定对象非公开发行A股股票，数量不超过8亿股，预计募资至多120亿元人民币，全部用于增加公司资本金，扩大业务规模。
根据预案，此次定增价格不低于13.74元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。其中申能集团拟以现金认购不低于2亿股且不超过2.3亿股。以认购上限测算，发行完成后持股比例将从24.74%增至25.19%，仍为公司第一大股东。
同时，上海海烟投资拟以现金认购不超过1.2亿股(且不超过18亿元)，上海报业集团拟以现金认购不超过5,000万股(且不超过7.5亿元)，三大股东拟合计认购比例不超过50%，其余发行对象尚未确定。
本次募集资金主要用于支持经纪及证券金融业务发展、投入证券销售及交易业务发展、提升投资管理服务能力、加大创新业务投入、推进公司集团化发展战略等。
东方证券称，近两年，同行公司纷纷通过再融资进一步提升净资本水平，导致公司的行业竞争地位受到更为严峻的挑战。为此公司拟通过此次定增增强资本实力，从而缓解净资本瓶颈、提升综合竞争力、拓展创新业务并抵御经营风险。
本次非公开发行尚需股东大会审议通过及中国证监会的核准。公司A股股票今起复牌，停牌前报收15.15元，过去一个月累计下跌2.95%。（完）
欲览详情，请点选 here (发稿 李铮；审校 乔艳红)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。