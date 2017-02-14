期货日报：沪胶空头略显疲态，建议继续以多单操作为主

以下内容节选自2月14日的《期货日报》：

上周，商品出现整体上涨行情，沪胶主力1705合约也在市场多头氛围的配合下，成功上行突破前期高点。从技术形态上看，沪胶已经处于明显的上升通道中。随着商品市场资金流入明显，当前商品沉淀资金总量已经超过节前高点，对最近的行情起到推波助澜的作用。

最近在商品整体多头氛围以及市场资金配合下，沪胶再创新高。目前主力空头略显疲态，在经历前期盘整之后，技术面下方支撑较为稳固，大幅涌入的资金则为后期行情注入了充足的动能，沪胶在打开的上升通道中有进一步上行可能，建议继续以多单操作为主。(完)

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