期货日报：沪胶空头略显疲态，建议继续以多单操作为主

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
以下内容节选自2月14日的《期货日报》：
上周，商品出现整体上涨行情，沪胶主力1705合约也在市场多头氛围的配合下，成功上行突破前期高点。从技术形态上看，沪胶已经处于明显的上升通道中。随着商品市场资金流入明显，当前商品沉淀资金总量已经超过节前高点，对最近的行情起到推波助澜的作用。
最近在商品整体多头氛围以及市场资金配合下，沪胶再创新高。目前主力空头略显疲态，在经历前期盘整之后，技术面下方支撑较为稳固，大幅涌入的资金则为后期行情注入了充足的动能，沪胶在打开的上升通道中有进一步上行可能，建议继续以多单操作为主。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
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路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。