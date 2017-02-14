《全球汇市》美元指数在三周高点附近徘徊，等待叶伦国会作证

* 美元指数在三周高点附近交投，等待叶伦在国会作证 * 美元兑日圆脱离低点 * 对法国大选的担忧继续困扰欧元 路透东京2月14日 - 美元兑一篮子货币周二在三周高点附近交投，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会作证，以期从中获悉美联储升息步伐的线索。 美元指数 日内几近持平，报100.94，距离周一高点101.11不远，后者也是1月20日以来最高水准。 美元兑日圆 日内略跌，报113.69日圆，低于周一高点114.17，但远高于一周前触及的10周低点111.59。 叶伦将于周二和周三在国会的委员会进行证词陈述，阐述美联储货币政策以及对经济的看法。 “人们正在等待叶伦的证词，美元也将根据她的讲话，判断能否再度向上测试，”外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino表示。 “但有一些日本出口商对美国总统特朗普与日本首相安倍晋三周末峰会后美元没有进一步走高感到失望，目前正在卖出美元”，Ogino称，特朗普与安倍表面上没有讨论汇率政策和贸易保护主义。 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该尽快开始升息进程，否则可能不得不放弃渐进升息的计划。 根据CME Group的FedWatch，利率期货走势显示，投资者预期美联储在下月会议上加息的可能性仅为21%。 特朗普上周许诺将宣布“重大”税改计划，也提振美元。白宫表示，税改计划将包括对企业和个人减税。 欧元兑美元 持稳报1.0602.若跌破1月19日低点1.0589，则将创下1月11日以来最 低。随着法国选战升温，欧元近几日承压。 法国总统参选人马克龙所在党派党首Richard Ferrand周一表示，马克龙成为俄罗斯媒 体以及网络攻击的目标，目的是要帮助其亲俄派对手。 Ferrand敦促法国政府采取措施，确保大选不受“外国干预”。Ferrand表示，俄罗斯青 睐极右翼领袖勒庞和中右翼候选人菲永的政策。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0596 1.0597 -0.01 +0.79 1.0513 美元/日圆 113.68 113.73 -0.04 -2.73 116.87 欧元/日圆 120.48 120.52 -0.03 -2.16 123.14 美元/瑞郎 1.0056 1.0051 +0.05 -1.20 1.0178 英镑/美元 1.2526 1.2526 +0.00 +1.54 1.2336 美元/加元 1.3068 1.3070 -0.02 -2.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.8713 6.8718 -0.01 -1.45 6.9726 澳元/美元 0.7653 0.7638 +0.20 +6.07 0.7215 新西兰元/美元 0.7178 0.7175 +0.04 +3.41 0.6941 澳元/日圆 87.020 86.880 +0.16 +3.20 84.320 新西兰元/日圆 81.600 81.620 -0.02 +0.53 81.170 英镑/日圆 142.40 142.44 -0.03 -1.12 144.02 澳元/新西兰元 1.0659 1.0638 +0.20 +2.66 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/郑茵/侯雪苹/李爽 审校 张涛/张若琪)