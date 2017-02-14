《香港报摘》--信报2月14日

**头版头条**

--电讯盈科继于上周一（6日）出售英国宽频后，昨天公布配售8.4亿个香港电讯股份合订单位，套现约85.34亿港元，市传获中资机构大手接货作为长期投资。而电盈分别出售资产及减持后，短短一星期已共套现逾114亿元，市场关注集团今年将筹谋百亿投资大计。

**其他**

--中银香港私人银行董事总经理曾锦燕预期，该行私人银行新总部会于今年5、6月正式启用，管理层目标是希望未来私银业务能跑赢同业，去年亚太区私银管理的客户资产（AUM）的平均增幅为10.9%，期望未来三年AUM每年有1至2倍的增长。

--越秀交通基建公布，2016年全年股东应占盈利为9.19亿元人民币，按年增长72.7%，每股末期股息0.2港元，全年派息率为52.5%，较2015年的72.2%低。公司副总经理潘勇强指出，公司坚持60%的派息比率，2016年若剔除处置梧州港码头的一次性收益，派息率维持在60%。（完）

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