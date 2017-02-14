《香港报摘》--信报2月14日

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
**头版头条**
--电讯盈科继于上周一（6日）出售英国宽频后，昨天公布配售8.4亿个香港电讯股份合订单位，套现约85.34亿港元，市传获中资机构大手接货作为长期投资。而电盈分别出售资产及减持后，短短一星期已共套现逾114亿元，市场关注集团今年将筹谋百亿投资大计。
**其他**
--中银香港私人银行董事总经理曾锦燕预期，该行私人银行新总部会于今年5、6月正式启用，管理层目标是希望未来私银业务能跑赢同业，去年亚太区私银管理的客户资产（AUM）的平均增幅为10.9%，期望未来三年AUM每年有1至2倍的增长。
--越秀交通基建公布，2016年全年股东应占盈利为9.19亿元人民币，按年增长72.7%，每股末期股息0.2港元，全年派息率为52.5%，较2015年的72.2%低。公司副总经理潘勇强指出，公司坚持60%的派息比率，2016年若剔除处置梧州港码头的一次性收益，派息率维持在60%。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。