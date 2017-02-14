《中国报摘》--其他报纸重要消息2月14日

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
**上海证券报**
--上海市发改委副主任朱民针对上海自贸区下一步改革设想表示，上海自贸试验区正在酝酿全面深化改革方案，其中一大重点内容是提出建设自由贸易港区的设想：将在洋山保税港区和浦东机场综合保税区的部分区域，对标国际上最有代表性的自贸区或自由港，实施新的监管政策和体制机制，建设高水平的自由贸易港区。
**证券时报**
--数据显示，入选华润信托中国对冲基金指数的168只开放式证券投资私募产品1月底平均股票仓位为62.45%，较去年12月上升2.46个百分点；53.19%的私募产品持仓超过80%。
**每日经济新闻**
--财政部PPP中心对外公布全国PPP综合信息平台项目库第五期季报，截至2016年12月末，全国入库PPP项目共计11,260个，投资额13.5万亿元。其中，已签约落地1,351个，投资额2.2万亿元，落地率31.6%。这也是PPP项目落地率首次超过30%。
**21世纪经济报道**
--多渠道获悉，今年1月，多地银监局召开的2017年工作会议上均强调要对交叉金融业务实行穿透原则，对资金来源于银行体系的各类业务，按照实质重于形式的原则，纳入全面风险管理。多地银行业2016年主要表外业务增速均高达50%左右，上海银行业表外业务余额甚至达到总资产余额的1.8倍。
--物流数据服务公司G7宣布，获得国开行旗下国开金融有限责任公司与普洛斯共计4,500万美元的战略投资。国开金融董事总经理张杰龙解释，看中G7的物流数据服务正好处于物流产业关键节点，可将多年来国开行在物流行业绝大部分投资有效串联形成生态链，降低各合作伙伴成本，提升整体行业效率。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吴芳; 审校 林高丽)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。