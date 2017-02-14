《中国报摘》--其他报纸重要消息2月14日

**上海证券报**

--上海市发改委副主任朱民针对上海自贸区下一步改革设想表示，上海自贸试验区正在酝酿全面深化改革方案，其中一大重点内容是提出建设自由贸易港区的设想：将在洋山保税港区和浦东机场综合保税区的部分区域，对标国际上最有代表性的自贸区或自由港，实施新的监管政策和体制机制，建设高水平的自由贸易港区。

**证券时报**

--数据显示，入选华润信托中国对冲基金指数的168只开放式证券投资私募产品1月底平均股票仓位为62.45%，较去年12月上升2.46个百分点；53.19%的私募产品持仓超过80%。

**每日经济新闻**

--财政部PPP中心对外公布全国PPP综合信息平台项目库第五期季报，截至2016年12月末，全国入库PPP项目共计11,260个，投资额13.5万亿元。其中，已签约落地1,351个，投资额2.2万亿元，落地率31.6%。这也是PPP项目落地率首次超过30%。

**21世纪经济报道**

--多渠道获悉，今年1月，多地银监局召开的2017年工作会议上均强调要对交叉金融业务实行穿透原则，对资金来源于银行体系的各类业务，按照实质重于形式的原则，纳入全面风险管理。多地银行业2016年主要表外业务增速均高达50%左右，上海银行业表外业务余额甚至达到总资产余额的1.8倍。

--物流数据服务公司G7宣布，获得国开行旗下国开金融有限责任公司与普洛斯共计4,500万美元的战略投资。国开金融董事总经理张杰龙解释，看中G7的物流数据服务正好处于物流产业关键节点，可将多年来国开行在物流行业绝大部分投资有效串联形成生态链，降低各合作伙伴成本，提升整体行业效率。（完）