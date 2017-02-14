日本个股：东芝将公布核业务减记规模，亟需现金

路透东京2月14日 - 东芝周二将公布其成本超支的美国核业务数十亿美元减记的规模，以及该公司的复兴计划，这家日本工业巨擘亟需现金。

东芝在去年12月发出减记预警。据知情人士称，这笔支出将高达7,000亿日圆(62亿美元)--足以使该公司股东权益归零。

日本经济新闻周二报导，东芝将在发布财报时对公司未来的不确定性发出预警。

日本经济新闻报导，东芝还可能把英国核业务NuGeneration Ltd的部分权益出售给韩国电力(KEPCO)。路透本月稍早报导称，东芝正在寻求至少部分地退出该业务。

当记者问及上述报导时，东芝发言人未予评论。韩国电力的发言人也未发表评论，因“东芝的核业务计划尚不明朗”。

东芝股价周二早盘大跌逾4%，而东京市场大盘基本持平。

东芝旗下约有500个部门和19万名员工，规模十分庞大，可能不会很快垮掉。但和夏普等躲过财务危机的日本企业一样，长痛恐怕避免不了。

东芝社长兼CEO纲川智周二将公布核业务未来情况，并可能向投资者介绍最新的融资努力，其中包括出售记忆体晶片业务股权。

消息人士称，东芝拟向投资基金和同业出售其芯片业务的19.9%股份，求购者包括贝恩资本、SK海力士000660.KS和美光(Micron Technology)。