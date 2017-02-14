日本个股：东芝将公布核业务减记规模，亟需现金

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透东京2月14日 - 东芝周二将公布其成本超支的美国核业务数十亿美元减记的规模，以及该公司的复兴计划，这家日本工业巨擘亟需现金。
东芝在去年12月发出减记预警。据知情人士称，这笔支出将高达7,000亿日圆(62亿美元)--足以使该公司股东权益归零。
日本经济新闻周二报导，东芝将在发布财报时对公司未来的不确定性发出预警。
日本经济新闻报导，东芝还可能把英国核业务NuGeneration Ltd的部分权益出售给韩国电力(KEPCO)。路透本月稍早报导称，东芝正在寻求至少部分地退出该业务。
当记者问及上述报导时，东芝发言人未予评论。韩国电力的发言人也未发表评论，因“东芝的核业务计划尚不明朗”。
东芝股价周二早盘大跌逾4%，而东京市场大盘基本持平。
东芝旗下约有500个部门和19万名员工，规模十分庞大，可能不会很快垮掉。但和夏普等躲过财务危机的日本企业一样，长痛恐怕避免不了。
东芝社长兼CEO纲川智周二将公布核业务未来情况，并可能向投资者介绍最新的融资努力，其中包括出售记忆体晶片业务股权。
消息人士称，东芝拟向投资基金和同业出售其芯片业务的19.9%股份，求购者包括贝恩资本、SK海力士000660.KS和美光(Micron Technology)。
(完) (编译 王颖/孙国玉；审校 陈宗琦/张涛)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。