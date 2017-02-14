中国个股：兆易创新拟以增发和现金收购存储芯片企业，估值65亿元

路透上海2月14日 - 中国芯片设计企业--北京兆易创新科技股份有限公司周一晚间公告称，拟以发行股份及支付现金的方式收购北京矽成100%股权，资产预估值为65亿元人民币，后者经营主体为自美国纳斯达克私有化退市的美国存储芯片企业芯成半导体（ISSI）。

公告显示，公司拟以向北京矽成股东上海承裕等五家机构发行股份支付对价为45.5亿元，现金支付对价为19.5亿元，同时公司拟增发股份募集配套资金20.3亿元，用以支付现金对价及相关中介费用，两项增发计划的发行价格均为每股158.3元。

公告称，交易前，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为26.33%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。交易完成后，在不考虑配套融资情况下，朱一明拥有和控制及影响的股份表决权为20.45%，仍为控股股东。

北京矽成的股东上海承裕、屹唐投资等四家股东作为业绩承诺方，承诺标的公司在2017年-2019年的净利润分别为2.99亿元、4.42亿元和5.72亿元。 北京矽成的主营业务为提供高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持，主要产品包括动态随机存储器芯片（DRAM）和静态随机存储器芯片（SRAM），2016年上半年公司的SRAM产品在全球排名第二，DRAM排名第八。

公告称，本次交易前，兆易创新主营产品以NOR FLASH等非易失性存储芯片为主，北京矽成则以DRAM和SRAM等易失性存储芯片为主。本次交易有助于上市公司丰富存储芯片产品线，升级成为国内首个全品类存储芯片自主研发设计、技术支持和销售平台。 公司表示，本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购，旨在整合境外优质的存储芯片设计领域资产，使公司由一家国内领先、国际知名的闪存芯片供应商转变为国际领先的全品类存储芯片供应商，有助于做大做强中国的集成电路存储产业。