《香港报摘》--其他报纸重要消息2月14日

**明报**

--老牌港股中华汽车（俗称＂中巴＂）近期遭基金股东、叶维义为首的Argyle Street Management Ltd狙击，两度去信要求中巴董事会出招提高股东回报。中巴发公告回应ASML连番发炮，称ASML第二封函件与首封函件本质上重复，指控毫无根据，中巴董事会予以驳斥及反对。该公司亦在公告内未得悉太古地产有兴趣收购中巴股权。

**星岛日报**

--房委会下月底预售2,100个新居屋单位，房屋协会亦紧接在今年底推出600个资助出售房屋。房协主席邬满海表示，单位面积介乎300多尺至600多尺，当中七成为两房单位。

**苹果日报**

--汇丰银行昨天罕有调高离岸人民币定存息率，由即日起2万元或以上新资金，1、3及6个月定存息率，分别调高0.3至0.6个点子。业界估计，大行为防存款流失，故调高息率以维持竞争力。

**东方日报**

--由周大福企业控股的新时代能源建议零折让、二供一供股集资，并且由大股东进行包销，集资所得约7.35亿港元净额，将会用作集团一般营运资金，及于适当时机来临时加强及构建集团可盈利且均衡的油气组合。（完）

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