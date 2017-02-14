《香港报摘》--其他报纸重要消息2月14日

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
**明报**
--老牌港股中华汽车（俗称＂中巴＂）近期遭基金股东、叶维义为首的Argyle Street Management Ltd狙击，两度去信要求中巴董事会出招提高股东回报。中巴发公告回应ASML连番发炮，称ASML第二封函件与首封函件本质上重复，指控毫无根据，中巴董事会予以驳斥及反对。该公司亦在公告内未得悉太古地产有兴趣收购中巴股权。
**星岛日报**
--房委会下月底预售2,100个新居屋单位，房屋协会亦紧接在今年底推出600个资助出售房屋。房协主席邬满海表示，单位面积介乎300多尺至600多尺，当中七成为两房单位。
**苹果日报**
--汇丰银行昨天罕有调高离岸人民币定存息率，由即日起2万元或以上新资金，1、3及6个月定存息率，分别调高0.3至0.6个点子。业界估计，大行为防存款流失，故调高息率以维持竞争力。
**东方日报**
--由周大福企业控股的新时代能源建议零折让、二供一供股集资，并且由大股东进行包销，集资所得约7.35亿港元净额，将会用作集团一般营运资金，及于适当时机来临时加强及构建集团可盈利且均衡的油气组合。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。