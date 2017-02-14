《台湾重要政经日程》--2月14日-10月10日

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
=====================今日重要政经消息==============================
2/14(二)
--9:30 股利所得课税及两税合一制度之检讨座谈会。
--13:30 立法院长苏嘉全参加工商团体春节联谊会。
--16:30 金管会例行记者会。
====================================================================
2/15(三)
--16:00 主计总处公布第四季经济成长率统计值，概估值是成长2.58%。
2/16(四)
--12:30 央行代财政部标售106/3期公债250亿台币，年期为20年期，20日(一)发行。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
2/22(三)
--12:30 央行代财政部标售106/4期公债300亿台币，年期为10年期， 3月1日发行。
2/23 (四)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增6.25%。
2/24(五)
--08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月3.82%。
--16:20 央行公布1月M2年增率，上月为年增4.11%。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
3/6(一) --16:20 台湾央行公布2月底外汇存底，上月底是4,365.89亿美元。
3/7(二)
--08:30 主计总处公布2月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增2.25%。
3/24(五)
--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。