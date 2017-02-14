全球金市：金价走坚，静候美联储主席叶伦的国会证词陈述

路透2月14日 - 金价周二走强，投资者注意力转移到美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍后的国会证词上，以寻求利率策略的相关信号。

0048GMT，现货金基本持平于每盎司1,225.06美元；美国期金小幅走高0.04%至1,226.3美元。

美元指数日内基本持平，报100.94，距离周一高点101.11不远，后者是1月20日以来最高水平。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD称，周一其黄金持仓量增加0.49%至840.87吨，周五为836.73吨。

投资者关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二和周三在国会所作的证词陈述。此前其他官员的讲话暗示，美联储今年可能加息的次数超过市场当前预计的两次。

美国纽约联储周一公布的一项调查显示，美国一项通胀预期指标1月连续第二个月上升，触及2015年中以来最高，加强了利率将持续攀升的观点。