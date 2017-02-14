全球金市：金价走坚，静候美联储主席叶伦的国会证词陈述

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透2月14日 - 金价周二走强，投资者注意力转移到美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍后的国会证词上，以寻求利率策略的相关信号。
0048GMT，现货金基本持平于每盎司1,225.06美元；美国期金小幅走高0.04%至1,226.3美元。
美元指数日内基本持平，报100.94，距离周一高点101.11不远，后者是1月20日以来最高水平。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD称，周一其黄金持仓量增加0.49%至840.87吨，周五为836.73吨。
投资者关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二和周三在国会所作的证词陈述。此前其他官员的讲话暗示，美联储今年可能加息的次数超过市场当前预计的两次。
美国纽约联储周一公布的一项调查显示，美国一项通胀预期指标1月连续第二个月上升，触及2015年中以来最高，加强了利率将持续攀升的观点。
美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该尽快开始升息进程，否则可能不得不放弃渐进升息的计划。(完) (编译 王颖/孙国玉；审校 许娜/陈宗琦)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。