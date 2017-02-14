港报财经评论：舜宇推高止赚，吉利见好就收--经济日报2月14日

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
舜宇推高止赚，吉利见好就收/ 林瑞芬
中资电力股久沉多时，最主要是电价受压，销售增长不足。目前而言，电力消费的需求增长，也看不到有大幅抽升的空间，最新据中电联发布《2016-2017年度全国电力供需形势分析预测报告》指出，预计2017年内地电力消费需求增长将比2016年有所放缓；预计全年新增装机略超1亿千瓦，年底发电装机容量达到约17.5亿千瓦，其中非化石能源发电装机比重进一步提高至约38%。电力股被追捧，不排除只是游资炒落后，大落后股都炒涨，启示短期中资股抢升之势选择更少！
后市而言，一是再循环谷强势中资股，一是在选择少拣无可拣下，令游资暂缓强推进大市升浪，后市就要作两手准备。技术上，国指升破10000之后，阻力变支持，为短期支持关键，守稳顺势延升浪，下一站挑战约10800。恒指方面，亦步亦上探24000，为阻力之关键。
强势股能否持续升势，关键看盈利，当中，跟进笔者2月3日见报推介的舜宇光学（02382），印证此点。该股股价昨抢涨6.2 %至49.15元收市，最高见50.8元，笔者中期目标至少挑战50元。
其实，该股股价去年已有一段超于大市的升浪，股价由去年1月低位14.84元抽升，年内最高见42.9元，收报33.95元。今年1月又延升浪，至今累计升幅约50%，年头就领先，升完未？估值是否已透支，或许是更多投资者的疑问。
该股升浪强劲，主要产品在应潮流的产品，盈利增长憧憬支配。就是因为最新公布今年1月份销售数字，手机镜头出货量按年升88.4%、相机模组付运量按年升103.6%、车载镜头付运量按年升17.6%，再令投资者有正面惊喜，盈利前景强化，股价目标及估值提升。数据一出，强化投资者对公司今年盈利的憧憬，交银国际将目标价由48元升至55元；瑞信将目标价从45.2元升至53.6元；瑞银将目标价由53元上调至56元；花旗上望目标至60元；麦格理将该股中期目标看至80元，睇法更加牛！盈利预测及目标价不断推升底下，共识更多是越50元的目标价，最牛的看80元，也不能抹杀，持有者最好采取不断上移止赚位的方法让利润滚存，无货逢低收集，直至公司盈利增长势放缓，切断反覆上升浪。配合日綫图分析，今年是突破去年四季度所筑阻力，阻力变支持，42.8元为后市关键支持位参考，守稳，有条件持续探高。
另一只强势股不得不提吉利汽车（00175），股价由去年1月低位3.21元始反覆抽升，去年高见8.51元，收报7.41元。今年开始，形势如同舜宇，一开闸抢升，昨收报10.78元，累计升幅约46%。上周五一圆好梦，成功染蓝，正式于3月6日起生效。股价昨即应声抢升6.9%，收报10.78元。相对舜宇抢升法，笔者对吉利汽车股价的不断抢升相对有戒心。一来、吉利汽车的产品含技术量不及舜宇高。二来、内地汽车业竞争很激烈。根据乘联会最新资料显示，今年1月内地狭义乘用车的销量同比下滑9.3%，其中轿车销量同比下滑27%，MPV销量同比下滑22%，持续旺销的SUV销量同比增速也大幅放缓，增长仅7%，汽车业冷开局。三来、吉利的PE估值较同类股份为高，稍有不如意营销数据出笼，股价很敏感地反应。按ETNET综合预测，吉利2016年度及2017年度每股盈利平均为0.515元及0.8元人民币，2016及2017年度预测PE分别约19倍及12倍，而长汽（02333）2017年度预测PE只有约7倍，而广汽（02238）约9倍。
按周綫图显示，吉利汽车升浪虽沿升轨推进，但技术指标RSI的升势不及股价，有点顶背驰的形成压力，股价守稳8元还可；不然，估值或透支中，目前追涨不宜！（完）
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