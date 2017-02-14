港报财经评论：减税大计恐难产，债息扬升非吉兆--信报2月14日

减税大计恐难产，债息扬升非吉兆/ 习广思

周一本栏提及美国总统特朗普的税改大计，由高盛前第二把交椅的科恩（Gary Cohn）操刀，令市场更加深信税改内容非常利好美股。不过，高盛近日发表报告指税改新政将很快遇到障碍。另一边厢，市场除了关注税改内容，值得留意的是各国政府正大规模沽出美债离场，意味美国国债的风险愈来愈高。

继高盛上月底指美国经济风险指数年内表现未许乐观后，高盛分析员Alec Phillips在分析美国财政政策议程后指出，特朗普将公布税改事宜，再次提振股市气氛，但认为市场不应太过乐观。

特朗普税改计划要获得通过，国会议员的分歧是主要障碍，倘若预算决议「难产」，最终的税改计划可能令人失望。这也提醒了金融市场，在重重限制之下，推行大规模财政刺激措施将举步维艰。

Phillips认为，近年共和党的年度预算决议，旨在通过放慢支出增长，以图在10年内消除联邦预算赤字，这是政治上的必要目标。两党之间的无谓斗争，曾经引发2011年美国债务上限危机，以及长期主权信用评级被下调，今年的预算计划或将更难以整合。

Phillips提出了3个原因，首先，国会用作财政计划的10年期末预算赤字高于原先预期；第二，与以前不同，共和党需在预算中为税改和增加基建支出留出空间；第三，预算似乎在政治上比过去更难以削减。

本来特朗普取消美国医疗平价法案（ACA）下的福利（即奥巴马医改），有助大幅削减预算。然而，特朗普坚持用一个维持或扩大覆盖范围的新计划来取代它。去年共和党预算假设，通过仅仅取消ACA下的福利，而非用新计划来取代的话，未来10年间将节省近2万亿美元，或相当于在10年预算期结束时约1.2%GDP。

理论上，这些额外费用可以用预算其他部分抵消。不过，高盛通过模型测算得出，医疗补助、非国防支出（国会为国防以外目的拨款的资金）和其他强制性支出（收入支持计划、联邦和军事养老金、退伍军人福利）将需要削减50%至80%，以在未来10年内实现平衡预算。高盛认为，国会很难通过这样的预算决议。

Phillips认为，在接下来的几个月，特朗普政府和国会共和党人将要面对极大挑战。首先，特朗普须制定一份各方都接纳的预算；更重要的是，确认未来10年财政计划是税改的前提，国会需要通过一份预算决议，以便为后期税改奠定基础。

摩根大通早已向投资者作出类似的警告，但从美股三大指数上周五再创新高的情况来看，反映两家投行的警告未获得投资者的重视。

在日本首相安倍晋三访问美国前两个月左右，美债的大买家之一日本政府以4年来最大规模减持美债；此外，中国、英国也在大规模减持美债。

有分析认为，特朗普治下的通胀风险、财赤风险均不利美债价格。在货币层面，通胀升温加大了美国联储局加快加息步伐的风险，这亦对美债后市不利。

没有了各国政府对美债的大力支持，未知美国仍能否压低债息为其基建及减税大计融资。市场一面倒对特朗普的税改计划持过分乐观的态度，短期很可能随着债息急扬而慢慢转向。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘