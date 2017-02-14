港报社评：房策没灵丹药，觅地多建公屋--经济日报2月14日

特首提名战展开，4位参选人都交出政纲，并就港人关注的房屋问题提出对策，惟都聚焦在公营房屋上，对楼价高企的私楼市场仅略着墨。

香港楼价不断飈升，私楼愈卖愈贵，愈住愈小，很多市民都慨叹上车难。4位特首参选人对私楼问题着墨不多，胡国兴提到5年内逐渐取消双辣招、叶刘淑仪提出按证公司改革助首置的年轻人等。

底因不难理解，中短期而言，楼控政策主要靠需求管理措施，如是否加辣、减辣还是撤辣，但现时楼市变数甚多，如美国储局加息步伐有多快、国际尤其内地资金到港买楼的热情会否变化等，都难逆料，特首参选人现时也没有足够资讯，作出政策判断与宣示。

中长期而言，理顺私楼市场则需从供应着手，以目前掌握而言，如「香港2030+」还欠1,200公顷土地，如何拓地虽已是房屋问题的重中之重，但不明朗与变数太多，故各参选人对私楼问题，惟有「保持现状」。

正因为很多市民连最低消费的私人楼也买不起，4位参选人又没有灵丹妙药改变或改善现时困局，唯一折衷办法就是以政府有能力控制的公营房屋，作为对策缓减民怨，故纷作出不同建议。

如曾俊华提议为60%人提供公营房屋，林郑月娥提出增「绿置居」供应，并在居屋之上增设一项资助房屋「港人首置上车盘」。

叶刘淑仪与胡国兴提出增建公营房屋等，都是异曲同工，就是在资源有限下，集中提供公营房屋给基层人士和中低收入人士租住或购买。

长远解决香港房屋问题，就必须先解决土地短缺问题。众参选人提议填海、发展棕地、旧区重建或开发郊野公园。在维港两岸填海反对声音大，若建议在离岛水域填海，相信阻力较小。在低生态价值的郊野公园拓地建公屋，只要慎选地点及充分谘询市民，并真正做到可加可减，争议多但可望市民最终接受。至于棕地涉及新界乡绅利益，进展恐或最难。

若要彻底解决本港房屋问题，只集中于公营房屋当然不足，但在市场变数太多、土地储备与供应不足下，特首参选人在房屋问题上难提出突破方案，惟有务实地保持现状，即维持现时每年私楼供应量，先集中经营公营房屋，解决基层住屋的最基本需要。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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