港报社评：房策大同小异，觅地才是王道--信报2月14日

2月14日既是情人节，亦是特首选举提名期开始之日。在这个特殊日子的前夕，曾俊华昨天安排其太太曾黄莲华推出短片动之以情，林郑月娥则颁布其初步政纲，一施软功，一展硬功，这两位前司长继续为跑马仔选战增添软硬兼备的话题。

美中不足的是，林郑的初步政纲只有三大重点，分别涉及教育、税制和房屋，对于社会关注的重启政改和《基本法》二十三条立法没有着墨，说要留待三月上旬才会推出「完整政纲」，被另一位参选人胡国兴揶揄为：「在提名期开始前仍拿不出一份完整的政纲，对选委及香港市民都极不公平和不负责任。」呼吁她不要再回避政改问题。

揶揄归揶揄，胡国兴欢迎林郑提出「港人首置上车盘」，声称这个构思跟他的政纲如出一辙。

林郑的房屋政策「以置业为主导」，具体做法是重新打造一环扣一环的置业阶梯，增加「绿置居」供应，让公屋租户购买居屋（「绿置居」是比传统居屋廉宜一点的新式居屋，只准已入住公屋的绿表人士申请，白表人士不符资格），腾空公屋单位给有需要的轮候者，又在居屋之上兴建中产家庭可负担的「港人首置上车盘」。

以置业为主导的构思，乍听之下跟曾俊华提出的长远目标「为六成市民提供公营房屋」截然不同，但细心一想，「绿置居」和「港人首置上车盘」何尝不也是政府补助的公营房屋？因此，莫说胡国兴认为「港人首置上车盘」跟他的政纲如出一辙，其实林郑房屋政策的基本精神亦跟曾俊华提出增建居屋和复建夹屋的盘算大同小异，都是运用政府资源协助市民一圆置业梦。

再从另一个角度分析，林郑月娥的房屋政策没有太大新意，不是直接延续现有的「绿置居」，就是变相复建夹屋，或者说，将市建局资助房屋项目启德焕然壹居之类的房屋单位包装为「港人首置上车盘」。焕然壹居的申请资格是香港永久性居民，过去五年在香港没持有任何物业，亦未曾接受其他房屋资助，针对的同样是「港人」和「首置」。

话虽如此，我们不是反对林郑的房屋政策，恰恰相反，欢迎至极，不管有新意没新意，只要能够解决房屋问题的做法都是好主意。然而我们不得不指出的是，解决房屋问题最核心的关键是土地，如果没有足够的土地兴建房屋，一切都是中听不中用的奢谈。

以「绿置居」为例，这是从原本的居屋和公屋之中「拨出来」的单位，迄今唯一的项目是新蒲岗景泰苑，房委会完全没有信心再推出新一期计划。为什么？因为公营房屋的供应本来就严重短缺，景泰苑八百多个单位被拨作「绿置居」之后，房委会左支右绌，巧妇难为无米炊。很不巧，房委会昨天公布，公屋平均轮候时间由四点五年进一步延长至四点七年，再创回归以来新高，远远偏离三年上楼的目标。

未来特首无论是谁，觅地和造地才是王道。现任特首梁振英接受传媒访问，被问到有何锦囊给予接任人，他说「要有坚强意志、洪荒之力去执行、增加土地供应」。诚哉斯言，要是没有足够的土地供应，房屋政策讲得再美丽动人仍然是废话。

对于楼价在现届政府期内累升五成，梁振英指出，建屋发展周期需时四至五年，政府在供应方面已做了不少工夫，未来三至四年一手潜在供应九万四千伙，较上任前高出百分之四十五，卖地亦较上届多一点五倍，所以「真正供应是在今年」。至于中资财团以天价抢购土地，惹来推高楼价之嫌，梁振英的讲法是「做地产亦可以蚀本」，因为楼价并非取决于地价高低，而是卖楼时经济环境及供需关系。

梁振英的论断是否属实，拭目以待，但不管怎样，下任特首必须以洪荒之力增加土地供应，绝无异议。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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