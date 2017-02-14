金属期市：期铜继隔夜上扬后小涨，受供应担忧提振

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透悉尼2月14日 - 周二早盘，铜价守住隔夜可观涨幅，因全球两大产地都出现供应担忧。
0100GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.3%至每吨6,124美元。该合约周一触及2015年5月以来最高水平6,204美元。
上海期交所主力期铜合约涨0.7%，至每吨49,870元人民币(7,251美元)。
智利北部Escondida铜矿罢工周一进入第五天，仍没有很快找到解决方案的迹象。罢工已导致铜矿关闭。
据当地官员称，五矿资源从周五晚间开始从秘鲁Las Bambas矿运出铜精矿，附近一个城镇的居民结束了抗议活动，令该公司使用的一条道路得以恢复通行。
印尼恢复矿石出口，这令马来西亚一度获利丰厚的铝土矿行业面临灭顶之灾，该行业原本就因其对环境造成的广泛破坏而备受抨击。
熟知事况的消息人士表示，大宗商品业巨擘嘉能可旗下一部门发现假造的仓储收据之后，部分国际级的银行业者暂时冻结对新加坡金属交易商的信用额度，这有如三年前惊动交易界的30亿美元丑闻幽灵再现。(完) (编译 王颖/徐文焰；审校 许娜)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。