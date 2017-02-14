金属期市：期铜继隔夜上扬后小涨，受供应担忧提振

路透悉尼2月14日 - 周二早盘，铜价守住隔夜可观涨幅，因全球两大产地都出现供应担忧。

0100GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.3%至每吨6,124美元。该合约周一触及2015年5月以来最高水平6,204美元。

上海期交所主力期铜合约涨0.7%，至每吨49,870元人民币(7,251美元)。

智利北部Escondida铜矿罢工周一进入第五天，仍没有很快找到解决方案的迹象。罢工已导致铜矿关闭。

据当地官员称，五矿资源从周五晚间开始从秘鲁Las Bambas矿运出铜精矿，附近一个城镇的居民结束了抗议活动，令该公司使用的一条道路得以恢复通行。

印尼恢复矿石出口，这令马来西亚一度获利丰厚的铝土矿行业面临灭顶之灾，该行业原本就因其对环境造成的广泛破坏而备受抨击。