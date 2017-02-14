《中国已公布新股发行上市日程表》--2月14日

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/15 深 金银河 300619 1,868 10.98 22.98 民生证券 2/17 2/15 深 安靠智电 300617 1,667 24.38 22.99 华泰联合 2/17 2/21 沪 常青股份 732768 5,100 -- -- 东方花旗 2/23 2/21 沪 元成股份 732388 2,500 -- -- 海通证券 2/23 2/21 深 科达利 002850 3,500 -- -- 中金公司 2/23 2/22 沪 三星新材 732578 2,200 -- -- 国信证券 2/24 2/22 沪 海量数据 732138 2,050 -- -- 国海证券 2/24 *2/22 沪 天域生态 732717 4,317.79 -- -- 中德证券 2/24 *2/22 深 麦格米特 002851 4,450 -- -- 华林证券 2/24 2/23 深 尚品宅配 300616 2,700 -- -- 招商证券 2/27 *2/23 深 寒锐钴业 300618 3,000 -- -- 民生证券 2/27 *2/23 沪 圣龙股份 732178 5,000 -- -- 国信证券 2/27 2/28 沪 大千生态 732955 2,175 15.26 22.97 德邦证券 3/2 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 2/14 沪 安正时尚 7,126 16.78 22.98 中信证券 *2/15 深 汇纳科技 2,500 8.12 22.97 安信证券 *2/15 深 宣亚国际 1,800 16.14 22.98 中德证券 *2/15 深 欣天科技 2,000 14.37 22.98 爱建证券 *2/15 沪 白银有色 69,800 1.78 58.17 中信建投 信达证券 -- 沪 博天环境 4,001 6.74 22.97 中信建投 -- 深 威星智能 2,166.67 12.08 22.99 东吴证券 -- 沪 海峡环保 11,250 4.04 22.99 兴业证券 -- 深 富瀚微 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 -- 沪 重庆建工 18,150 3.12 22.92 华融证券 -- 深 美力科技 2,237 11.97 22.99 兴业证券 -- 沪 安井食品 5,401 11.12 22.99 民生证券 -- 沪 诺邦股份 3,000 13.31 22.99 国金证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。