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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 09:31 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月14日

 
  新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     2/15     深　　金银河　　300619　　　 1,868       10.98     22.98   民生证券　2/17
     2/15     深　　安靠智电　300617       1,667　　　 24.38     22.99   华泰联合　2/17　
     2/21     沪　　常青股份　732768　　　 5,100        --        --     东方花旗　2/23
     2/21     沪　　元成股份　732388       2,500        --        --　　 海通证券　2/23
     2/21     深　　科达利　　002850　　　 3,500        --        --     中金公司　2/23
     2/22     沪　　三星新材　732578       2,200        --        --     国信证券　2/24
     2/22     沪　　海量数据　732138       2,050        --        --     国海证券　2/24
    *2/22     沪　　天域生态　732717　　　4,317.79      --        --     中德证券　2/24
    *2/22     深　　麦格米特　002851　　　 4,450        --        --     华林证券　2/24
     2/23     深　　尚品宅配　300616       2,700　　　　--        --     招商证券　2/27
    *2/23     深　　寒锐钴业　300618　　　 3,000　      --        --     民生证券　2/27
    *2/23     沪　　圣龙股份　732178　　　 5,000        --        --     国信证券　2/27
     2/28     沪　　大千生态　732955　　　 2,175       15.26     22.97   德邦证券　3/2     
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
     2/14   沪　　安正时尚              7,126      16.78      22.98    中信证券
    *2/15   深　　汇纳科技              2,500       8.12      22.97    安信证券　     　 
    *2/15   深　　宣亚国际              1,800      16.14      22.98    中德证券　
    *2/15   深　　欣天科技              2,000      14.37      22.98    爱建证券　
    *2/15   沪    白银有色             69,800       1.78      58.17    中信建投
                                                                       信达证券  
     --     沪　　博天环境              4,001       6.74      22.97    中信建投　 
     --     深　　威星智能             2,166.67    12.08      22.99    东吴证券
     --     沪　　海峡环保              11,250      4.04      22.99    兴业证券　    
     --     深　　富瀚微　             1,111.15    55.64      22.99    广发证券
     --     沪　　重庆建工              18,150      3.12      22.92    华融证券　 
     --     深　　美力科技               2,237     11.97      22.99    兴业证券
     --     沪　　安井食品            　 5,401     11.12      22.99    民生证券
     --     沪　　诺邦股份            　 3,000     13.31      22.99    国金证券   　 
     
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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