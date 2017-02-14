港报社评：回归民生经济议题，善用盈余投资社会--明报2月14日

行政长官选举开始提名前夕，四大参选人之一的林郑月娥，就教育、经济及房屋三大范畴提出政策主张，包括增加50亿元教育经常开支、推行两级制利得税支援中小企，以及全面检讨土地供应来源和重建置业阶梯。林郑的构思，说不上是相关范畴的完整政纲，不过总算可以让各界比较几位主要参选人的民生经济主张，并思考下届政府应如何运用超过9170亿元的财政盈余。重启政改和《基本法》23条立法，最近成为了政党和一些社会人士的讨论焦点，然而民意调查反映，市民最关心的始终是民生议题。几位参选人应花更多时间讨论民生事务，回应市民期望。

四大特首参选人中，胡国兴、叶刘淑仪、曾俊华都已先后发表政纲，相比之下林郑到昨天才有较具体的政策建议。土地房屋方面，林郑表示房屋政策会以协助市民置业为主导，提出重建置业阶梯，包括针对公屋富户，增加「绿置居」供应，以及在居屋「阶梯」之上，提供类似昔日「夹屋」的「港人首置上车盘」，协助年轻人和中产家庭置业。平情而论，有关主张算不上是石破天惊新猷，曾俊华的政纲亦有提及协助中产置业、兴建「夹心阶层」可负担的置业居所，不过林郑主张房屋政策置业主导，而且提出具体做法，跟曾俊华和叶刘政纲强调增建公营房屋，似乎有所不同，几位参选人有必要作更多说明，让市民详细了解当中区别。

曾俊华提出「为全港六成市民提供公营房屋作居所」的「长远目标」，林郑则暂时未有增加房屋或土地供应的目标。到底是林郑「缺乏长远愿景」，还是曾俊华「务虚不务实」，不同人也许有不同解读，不过四大参选人确实需要回应如何具体开拓土地。环顾各人政纲，旧区重建、填海、发展棕地等主张，人人都懂得说，但是能否克服阻力，才是真正关键。眼前现实是任何一种土地开发模式，都必然有反对声音，林郑提出邀请各界以全面宏观角度，展开一场土地开发大协商，避免仅切割讨论某一土地开发模式（例如发展郊野公园边陲土地）是否可行，方法值得考虑，惟必须保证不同持份者都有发言权，才有公信力。

林郑表示，若当选立刻每年增加50亿元教育经常开支，包括资助高中毕业生升读自资院校大学学位课程、订立幼师薪级表、改善中小学教师编制、将短期合约教席转为常额教席等，希望稳定教师教席及减低学生压力；税务方面会推出额外税务扣减，鼓励创科研发，以及落实利得税两级制，纾缓中小企负担，企业首200万元利润的税率，会由16.5%减至10%，200万元以上利润的税率则维持在16.5%。林郑的两级制利得税，和曾俊华的累进利得税方案，内容相类，似乎都是参考了香港总商会提出多年的「双层利得税」。至于教育方面，曾俊华和叶刘的政纲，都有提及增加学位教师教席、「研究」落实幼师薪级表等。林郑较为抢眼之处，是提出真金白银的承诺，其他参选人未来也应说明如何落实改善教育的主张。当然，增加资源不是教育政策的全部。由TSA/BCA存废到特首在高等院校角色等议题，林郑未来还须交代立场，不能回避。

增加教育经费也好，减税支援中小企也好，背后涉及的核心问题，其实是如何管理公共开支和收入，善用政府逾9170亿的财政盈余。过去10多年，政府被轰「守财奴」，基本法提及「量入为出」原则，变成有司执行时的条条框框。前财政司长梁锦松曾提出「财政储备准则」，「财政储备维持在相等于12个月的政府开支水平」，可是近10年来却变成「储备愈多愈好」，不再为「财政储备」适当水平定下准则，在财政盈余连年低估下，结果库房满泻，但是香港社会却未能受惠。

林郑表示2016/17年度的教育经常开支为747亿元，只占政府经常开支21.5%，是回归以来新低，教育开支占本地生产总值（GDP）比例，亦远低于其他发达经济体。然而值得增拨资源的范畴，又岂止教育？以医疗为例，根据政府提供的数字，本港医疗卫生总开支相对GDP的比率，以及公共医疗卫生占医疗总开支的百分比，都比绝大多数发达地区低。下届政府必须改变财政思维，善用巨额盈余，改善民生。根据去年底中大就特首选举进行的民调，56.3%受访者认为民生最重要，其次是经济（约26%），政治发展排第三（15.3%），特首参选人和社会各界应该将更多时间和心力，放在民生经济政策上，不宜只聚焦于政治议题。（完）

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