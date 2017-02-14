国际油市：OPEC领衔的减产努力支撑油价走高，但市场仍窄幅波动

路透新加坡2月14日 - 油价周二走高，石油输出国组织(OPEC)引领的减产努力带来支撑，但其他地区产量上升令油价窄幅波动。今年迄今油价一直在这一窄幅区间内波动。

0112GMT，布兰特原油报每桶55.76美元，较上日收盘涨0.17美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.14美元，至每桶53.07美元。

上日油价下跌2%。自今年开年以来，布兰特原油和美国原油的波动幅度一直保持在5美元以内。

“通常情况下波动较大的油价两个月来基本上波动不大，原因在于市场力量相抵，”荷兰银行称。

虽然石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他产油国达成减产协议，但美国石油产量增加，削弱了减产效果。特别是美国页岩油钻探活动增加，使得总产量提高到898万桶/日，自2016年中以来提高了6.5%，创下了去年4月以来最高水平。

“一方面，OPEC和其他非OPEC产油国的减产协议给油价提供了底部支撑...另一方面，美国页岩油产量增加又构成上限，”荷银称。

“OPEC想让市场相信他们会坚守减产协议，但过去的教训令市场深表怀疑，”荷银表示。

交易商亦指出，即便OPEC减产执行率达90%、非OPEC执行率或更低，产油国未来数月也必须加大减产力度，方能实现今年上半年减产目标。