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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 11:55 BJT

中国货币市场：资金面暂平稳但价格趋升，后半周流动性预期谨慎

    路透上海2月14日 - 中国银行间市场周二资金面整体平稳，不过因后市流动性预期谨慎
，市场供给及成交继续集中于隔夜及七天以内品种，早盘主要期限回购利率亦小幅上涨。
    
    交易员称，央行公开市场连续两日净回笼，短期流动性宽松料难以持续，缴准缴税在即
料将增添资金面压力，周内还要密切关注央行中期借贷便利(MLF)、临时流动性便利(TLF)续
做情况。
    
   “资金还是偏松的，隔夜尤其，其他期限的话相对价格贵点；银行基本都只出隔夜，”
上海一险资交易员称。
    
    北京一基金交易员提到，公开市场连续两日净回笼影响尚不明显，但是后半周MLF、TLF
续做与否存不确定性，资金面稳中偏松状态随时可能扭转。尽管目前市场加权成交价变化不
大，但其今日询得的资金报价多数升幅较大，隔夜2.45%、14天达到4%。
    
    他并提到，周三(15日)为2月中旬例行的银行准备金调整日，预计本次以补缴为主，“
年初放了贷款，企业回存回来，准备金肯定要多”；而2月缴税截止日亦在15日，缴准缴税
时点叠加，明日流动性压力预计将进一步上升。
    
    中国央行公开市场周二进行1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天
期400亿元，28天期600亿元，利率持平。据此计算，单日净回笼1,000亿元；自周一重启以
来，已经连续两日净回笼。
    
    据路透统计，本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期；本周四(16日)还将有1,515亿元
的MLF到期。此外，央行1月20日称通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临
时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应落在本周。
           
    以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间 11:32                  今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                    
 质押式回购加权平均利率                                     
  其中:隔夜                        2.2252   2.2160     +0.92
      七天                         2.4904   2.4436     +4.68
      14天                         2.9951   2.9726     +2.25
 上海证交所质押式回购利率                                   
  其中:隔夜                        3.8000   2.3350   +146.50
      七天                         3.1700   2.9050    +26.50
      14天                         3.2950   3.2100     +8.50
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜                        2.2360   2.2300     +0.60
      七天                         2.6800   2.6000     +8.00
      14天                         3.6000   3.0000    +60.00
 Shibor                                                     
  其中:隔夜                        2.2610   2.2640     -0.30
      七天                         2.6208   2.6230     -0.22
      三个月                       4.2148   4.2029     +1.19
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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