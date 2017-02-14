中国货币市场：资金面暂平稳但价格趋升，后半周流动性预期谨慎

路透上海2月14日 - 中国银行间市场周二资金面整体平稳，不过因后市流动性预期谨慎 ，市场供给及成交继续集中于隔夜及七天以内品种，早盘主要期限回购利率亦小幅上涨。 交易员称，央行公开市场连续两日净回笼，短期流动性宽松料难以持续，缴准缴税在即 料将增添资金面压力，周内还要密切关注央行中期借贷便利(MLF)、临时流动性便利(TLF)续 做情况。 “资金还是偏松的，隔夜尤其，其他期限的话相对价格贵点；银行基本都只出隔夜，” 上海一险资交易员称。 北京一基金交易员提到，公开市场连续两日净回笼影响尚不明显，但是后半周MLF、TLF 续做与否存不确定性，资金面稳中偏松状态随时可能扭转。尽管目前市场加权成交价变化不 大，但其今日询得的资金报价多数升幅较大，隔夜2.45%、14天达到4%。 他并提到，周三(15日)为2月中旬例行的银行准备金调整日，预计本次以补缴为主，“ 年初放了贷款，企业回存回来，准备金肯定要多”；而2月缴税截止日亦在15日，缴准缴税 时点叠加，明日流动性压力预计将进一步上升。 中国央行公开市场周二进行1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天 期400亿元，28天期600亿元，利率持平。据此计算，单日净回笼1,000亿元；自周一重启以 来，已经连续两日净回笼。 据路透统计，本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期；本周四(16日)还将有1,515亿元 的MLF到期。此外，央行1月20日称通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临 时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应落在本周。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2252 2.2160 +0.92 七天 2.4904 2.4436 +4.68 14天 2.9951 2.9726 +2.25 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8000 2.3350 +146.50 七天 3.1700 2.9050 +26.50 14天 3.2950 3.2100 +8.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2360 2.2300 +0.60 七天 2.6800 2.6000 +8.00 14天 3.6000 3.0000 +60.00 Shibor 其中:隔夜 2.2610 2.2640 -0.30 七天 2.6208 2.6230 -0.22 三个月 4.2148 4.2029 +1.19 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)