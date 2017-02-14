中国货币市场：资金面暂平稳但价格趋升，后半周流动性预期谨慎

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透上海2月14日 - 中国银行间市场周二资金面整体平稳，不过因后市流动性预期谨慎 ，市场供给及成交继续集中于隔夜及七天以内品种，早盘主要期限回购利率亦小幅上涨。 交易员称，央行公开市场连续两日净回笼，短期流动性宽松料难以持续，缴准缴税在即 料将增添资金面压力，周内还要密切关注央行中期借贷便利(MLF)、临时流动性便利(TLF)续 做情况。 “资金还是偏松的，隔夜尤其，其他期限的话相对价格贵点；银行基本都只出隔夜，” 上海一险资交易员称。 北京一基金交易员提到，公开市场连续两日净回笼影响尚不明显，但是后半周MLF、TLF 续做与否存不确定性，资金面稳中偏松状态随时可能扭转。尽管目前市场加权成交价变化不 大，但其今日询得的资金报价多数升幅较大，隔夜2.45%、14天达到4%。 他并提到，周三(15日)为2月中旬例行的银行准备金调整日，预计本次以补缴为主，“ 年初放了贷款，企业回存回来，准备金肯定要多”；而2月缴税截止日亦在15日，缴准缴税 时点叠加，明日流动性压力预计将进一步上升。 中国央行公开市场周二进行1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天 期400亿元，28天期600亿元，利率持平。据此计算，单日净回笼1,000亿元；自周一重启以 来，已经连续两日净回笼。 据路透统计，本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期；本周四(16日)还将有1,515亿元 的MLF到期。此外，央行1月20日称通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临 时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应落在本周。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2252 2.2160 +0.92 七天 2.4904 2.4436 +4.68 14天 2.9951 2.9726 +2.25 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8000 2.3350 +146.50 七天 3.1700 2.9050 +26.50 14天 3.2950 3.2100 +8.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2360 2.2300 +0.60 七天 2.6800 2.6000 +8.00 14天 3.6000 3.0000 +60.00 Shibor 其中:隔夜 2.2610 2.2640 -0.30 七天 2.6208 2.6230 -0.22 三个月 4.2148 4.2029 +1.19 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。