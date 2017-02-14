台湾货币市场：短率维稳，资金稳中带紧不排除月底利率向上

* 短率维稳，资金分配不均不排除月底利率可能向上 * 短票缺口较少，需求稍和缓 * 债券附买回市场操作保守 记者 高洁如 路透台北2月14日 - 台湾银行间短率周二维稳。资金调度人员称，市场资金稳中带紧， 又分配不均，加以市场调度心态趋向保守，月底前不排除短率有稳中向上的可能。 交易员表示，目前还在月中，理论上市场资金调度不会太吃紧。但近期国际债券大额交 割不断，市场大型金融机构又分配不均，惟目前资金虽有需求，但需求方也没到非要不可的 地步，资金情势尚称平稳，不过到月底仍有偏紧的可能。 〞外商银应该有钱，你看国库券标那么低，不过他们又没有拆给本地，〞一位大型商银 交易员说。 交易员认为，有可能因为拆款的风险系数不同于国库券，因此外商银资金去处有所区隔 。此外，也有不少本地大型银行祭出高利率抢存款，使得银行间存款金额有所流动，此消彼 长。台湾央行代财政部标售的91天期国库券决标贴现率为0.282%，合于市场预期0.28-0.32% 。 本地时间 15:02 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.860 31.030 台湾加权股价指数<.TWII 9,718.78 9,710.32 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.180% 0.178-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.410% 0.178-0.410% --两周拆款利率区间 0.190-0.400% 0.180-0.400% --三周拆款利率区间 0.440% 0.410-0.440% **短票利率区间低位向上** 短票方面，票券商交易员指出，今日市况较前两日好上许多，主要还是缺口小了一点， 利用拆款及短票市场调度资金的需求稍微缓和。 交易员也表示，外商银有一些余钱涌进市场，可能是汇入后的资金要短期停泊在货币市 场中。目前买方对短票的利率仍有所坚持，大型银行微幅调高了买票利率，使今日短票区间 低位向上移。 〞今天有好一点，不过最近情况是只要有钱可以补我的缺口就很高兴了，〞一位大型票 券商交易员说。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.39-0.42%，上日在0.38-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.393%，区间在0.32-0.42%， 成交量为137.62亿台币；前日加权平均利率在0.390%，区间在0.27-0.43%，成交量为194.45 亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.379%，区间在0.30-0.41%，成交量为25.65亿 台币；前日加权平均利率在0.393%，区间在0.33-0.46%，成交量为86.09亿台币。 台湾央行周二定存单到期796亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)612.5亿台币，本周余日到期存单金额尚有周三775 亿、周四6,395亿、周五1,099.5亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备为594亿台币，累计超额准备达到3 ,863亿台币、加计前期1%的超额准备5,243亿台币。 **债券附买回操作心态保守** 债券附买回(RP)市场方面，近期有多档美元债交割，寿险和银行等可能受此紧缩因素影 响，使余钱不多，台币资金情势稍受影响。此外今日也有250亿台币的国库券交割紧缩因素 。 交易员普遍认为，今日市场资金平稳，但有别于以往月中多钱的情况，近期市场资金并 不算太充裕。因此交易心态偏向保守，各方害怕月底的变数让资金情势更加吃紧。 〞到底钱到那里去了！？我还是谨慎一点好，现在能跨月就先跨了，〞一位大型证券商 交易员说。 他们也表示，明日也有高达11.8亿的美元债要交割，这可能是资金普遍不多的因素之一 。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.33-0.35%，和上日大致相似；月内 公司债附买回利率主要落在0.43-0.44%，大致同上日。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.30-0.32%。 公司债利率主要成交在0.34-0.35%。两者较上日大致不变。(完) (审校 乔艳红)